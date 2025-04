Immobilien: Ein Quadratmeter Haus auf Sylt kostet fast 14.600 Euro

3 Wer auf der Nordseeinsel Sylt ein Haus kaufen möchte, muss laut dem jüngsten Küstenreport im Schnitt fast 14.600 Euro pro Quadratmeter bezahlen. (Archivbild) Foto: Axel Heimken/dpa

Die Immobilienpreise an der deutschen Nord- und Ostseeküste ziehen vielerorts wieder an. Ein Haus auf Sylt oder Norderney dürften sich nur die wenigsten noch leisten können. Doch es gibt Alternativen.











Link kopiert



Hamburg/Sylt - Die Immobilienpreise an der bei Urlaubern beliebten deutschen Nord- und Ostseeküste ziehen teils wieder deutlich an. Vor allem jene, die etwa auf den Nord- oder Ostfriesischen Inseln in der Nordsee ein Haus suchen, müssen sehr tief in die Tasche greifen. Deutlich günstiger ist es auf dem Festland und an der Ostsee. Das geht aus dem jüngsten Küstenreport der bundesweit operierenden Maklerfirma Von Poll Immobilien hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.