Immobilien: Baugenehmigungen steigen - Krieg im Iran dämpft Hoffnungen

Im Wohnungsbau mehren sich die Anzeichen für eine Besserung. Die Baugenehmigungen steigen zu Jahresbeginn kräftig. Mit dem Iran-Krieg wachsen aber die Belastungen für Bauherren.
Wiesbaden - Der Aufwärtstrend bei den Baugenehmigungen setzt sich zu Beginn des laufenden Jahres fort. Im Januar wurden in alten und neuen Gebäuden 8,4 Prozent mehr Wohnungen bewilligt als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Die Zahlen sind ein Lichtblick im Kampf gegen Wohnungsmangel und steigende Mieten.