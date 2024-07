Immobilie in Wendlingen: Das „Ein-Euro-Haus“ nimmt die nächste Hürde

1 Derzeit laufen Tiefbauarbeiten der Netze BW in der Kirchstraße – auch die Sanierung des Hauses mit der Nummer 21 soll bald starten. Foto: /Kerstin Dannath

Die Sanierung des Großmann’schen Hauses in Unterboihingen rückt näher: Die Baugenehmigung steht noch aus, doch der Wendlinger Gemeinderat gab bereits einstimmig grünes Licht für die Pläne des Investors Markus Nonner.











Ginge es nach Wendlingens Bürgermeister Steffen Weigel, wäre die Bezeichnung „Ein-Euro-Haus“ künftig tabu: In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats – auf der Agenda stand die Planung des besagten Gebäudes in der Kirchstraße 21 in Unterboihingen – betonte der Verwaltungschef einmal mehr, wie sehr ihm eine weniger despektierliche Bezeichnung für den ehemaligen Widdumhof am Herzen liegt: „Der Name wird dem Projekt wirklich nicht gerecht.“