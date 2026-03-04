Immobilie auf Schloss Windsor: Andrew Mountbatten-Windsor verliert weiteren Wohnsitz

Die Konsequenzen der Epstein-Affäre holen den in Ungnade gefallenen Ex-Prinz Andrew weiter ein: Der Bruder von König Charles verliert jetzt eine weitere Immobilie. Das Crown Estate kündigte den Mietvertrag für die East Lodge vorzeitig.

Andrew Mountbatten-Windsor (66) muss eine weitere Immobilie auf dem Gelände von Schloss Windsor aufgeben. Wie die BBC berichtet, wurde der ehemalige Prinz aufgefordert, den Mietvertrag für das Anwesen East Lodge vorzeitig zu beenden. Andrew hatte das denkmalgeschützte Reetdachhaus seit 1998 vom Crown Estate gemietet, um dort Personal unterzubringen.

Die Entscheidung folgt demnach auf eine Untersuchung der Finanzen von Andrew Mountbatten-Windsor. Berichten zufolge zahlte er für das Haus eine jährliche Miete von 13.000 Pfund (knapp 15.000 Euro), was deutlich unter den marktüblichen Preisen für die exklusive Lage in Windsor liegt. Eigentlich wäre der Mietvertrag noch bis Juli 2027 gelaufen, doch nach einer offiziellen Anfrage zur Informationsfreiheit leitete das Crown Estate nun den rechtlichen Prozess zur vorzeitigen Kündigung ein.

Weitreichende Konsequenzen für Ex-Prinz Andrew

Der neue Immobilienverlust ist nur eine von vielen Konsequenzen für Andrews Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1952-2019). Anfang Februar musste er sein langjähriges Zuhause, das prunkvolle Anwesen Royal Lodge, verlassen und vorübergehend auf das Anwesen Wood Farm in Sandringham ziehen.

Am 19. Februar, seinem 66. Geburtstag, wurde er dort festgenommen. Ihm wird Fehlverhalten im öffentlichen Amt vorgeworfen. Die Behörden untersuchen den Verdacht, dass er während seiner Zeit als Handelsbeauftragter vertrauliche Informationen mit Epstein geteilt haben könnte. Nach elf Stunden wurde er wieder entlassen, doch die Ermittlungen dauern an.

König Charles III. (77) hatte seinem Bruder bereits zuvor die königlichen Titel entzogen, weshalb dieser nun offiziell unter dem Namen Andrew Mountbatten-Windsor geführt wird. Der Druck auf das ehemalige Mitglied der Königsfamilie wächst damit sowohl finanziell als auch juristisch weiter an.