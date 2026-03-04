Immobilie auf Schloss Windsor: Andrew Mountbatten-Windsor verliert weiteren Wohnsitz

Die Konsequenzen der Epstein-Affäre holen den in Ungnade gefallenen Ex-Prinz Andrew weiter ein: Der Bruder von König Charles verliert jetzt eine weitere Immobilie. Das Crown Estate kündigte den Mietvertrag für die East Lodge vorzeitig.
Andrew Mountbatten-Windsor (66) muss eine weitere Immobilie auf dem Gelände von Schloss Windsor aufgeben. Wie die BBC berichtet, wurde der ehemalige Prinz aufgefordert, den Mietvertrag für das Anwesen East Lodge vorzeitig zu beenden. Andrew hatte das denkmalgeschützte Reetdachhaus seit 1998 vom Crown Estate gemietet, um dort Personal unterzubringen.