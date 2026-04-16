Die immersive Ausstellung "Kleopatra" feiert am 17. April in Hamburg Deutschlandpremiere. Die legendäre Pharaonin führt die Besucher darin selbst durch ihre Welt.

Die letzte Pharaonin Ägyptens kehrt zurück: In Hamburg erweckt moderne Technik Kleopatra zu neuem Leben. Die immersive Ausstellung "Kleopatra" feiert dort am 17. April Deutschlandpremiere. Mit 3D-Hologrammen, 360-Grad-Projektionen, Virtual Reality und einem interaktiven Metaversum lässt sie Kleopatras Geburtsstadt Alexandria, ihre Paläste und die Schlachten ihrer Zeit wieder auferstehen.

Die Besucher sollen Kleopatra mit allen Sinnen begreifen - jenseits der gängigen Bilder aus Hollywood. Die Ausstellung zeigt sie als eine außergewöhnlich kluge Persönlichkeit, charismatisch und wirkungsmächtig. Ihre Bündnisse mit den römischen Feldherren, Julius Caesar und Marcus Antonius, sind legendär. Bis heute steht ihr Name für Stärke, politische Intelligenz und Selbstbestimmung.

Gemeinsam mit Kleopatra in ihre Geschichte eintauchen

Die Ausstellung will dieses Bild vervollständigen. Sie beleuchtet Kleopatras historische Rolle und ihr Vermächtnis, aber auch ihre Liebesgeschichten und ihren luxuriösen Lebensstil. Dabei verzichtet sie auf den klassischen Vitrinen-Rundgang. Stattdessen setzt sie auf Technik und Räume, die sich virtuell erschließen lassen.

Dass die Reise durch das Alte Ägypten und Kleopatras Geschichte zugleich spannend und informativ ausfällt, dafür sorgen Historiker, Kuratoren sowie die Unterstützung des Ägyptologen Nacho Ares und des britischen Kleopatra-Experten Dr. Chris Naunton. "Diese neue Ausstellung [...] versetzt die Besucherinnen und Besucher direkt in das Ägypten zur Zeit Kleopatras. Sie erzählt die Geschichte ihres Lebens und ihres Vermächtnisses so eindrucksvoll, dass man das Gefühl hat, sie gemeinsam mit ihr zu erleben", erklärt Naunton.

Was bietet die Ausstellung "Kleopatra"?

Der Rundgang beginnt mit einer holografischen Einführung in die ptolemäische Dynastie - von Alexander dem Großen bis zum Ende des Alten Ägyptens. Dann öffnet sich das Metaversum: Mit VR-Brillen durchstreifen Besucher Katakomben, die Oase Siwa und das Feldlager von Marcus Antonius. Kleopatra selbst führt durch ihre Gemächer und auf den Balkon mit Blick auf den Leuchtturm von Alexandria. Eine interaktive Karte macht die antike Stadt mit Düften und Klängen erlebbar. Den Höhepunkt bildet eine Video- und Soundshow, projiziert auf eine fünf Meter hohe Leuchtturm-Nachbildung.

Im 360-Grad-Showroom erleben die Besucher Kleopatras Krönung, den Isis-Tempel, die berühmte Bibliothek sowie ihre Beziehungen zu Caesar und Marcus Antonius - bis zur Niederlage bei Actium. Am Ende steht ein zweites VR-Erlebnis: das Erdbeben, das Alexandria ins Meer stürzte. Die Besucher tauchen durch Ruinen und Tempel - und erleben Kleopatras geheimnisvolles Bestattungsritual.

Alle Infos zu "Kleopatra"

"Kleopatra - Die Immersive Ausstellung" läuft vom 17. April bis 9. Juli 2026 in Halle 7 (Waidmannstr. 26) in Hamburg täglich von 10 bis 21 Uhr. Tickets gibt es ab 23 Euro, die empfohlene Besuchsdauer beträgt ca. 90 Minuten. Willkommen sind alle Altersgruppen, Kinder unter 12 Jahren dürfen die Ausstellung nur in Begleitung eines Erwachsenen besuchen.