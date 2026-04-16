Die immersive Ausstellung "Kleopatra" feiert am 17. April in Hamburg Deutschlandpremiere. Die legendäre Pharaonin führt die Besucher darin selbst durch ihre Welt.
Die letzte Pharaonin Ägyptens kehrt zurück: In Hamburg erweckt moderne Technik Kleopatra zu neuem Leben. Die immersive Ausstellung "Kleopatra" feiert dort am 17. April Deutschlandpremiere. Mit 3D-Hologrammen, 360-Grad-Projektionen, Virtual Reality und einem interaktiven Metaversum lässt sie Kleopatras Geburtsstadt Alexandria, ihre Paläste und die Schlachten ihrer Zeit wieder auferstehen.