Immersive Show am Stuttgarter Feuersee: „Genesis II“ feiert Premiere: Erneut Lichtkunst in der Johanneskirche

Die „Ode an die Schöpfung“ geht in die nächste Runde: Zum zweiten Mal wird die Johanneskirche am Feuersee zur Kulisse einer immersiven Lichtshow, die mit Musik auf alle Sinne zielt. „Genesis II“ feiert am 5. Oktober Stuttgart-Premiere.

Es gibt kaum einen besseren Ort, um die Schöpfungsgeschichte zu zelebrieren als eine Kirche. Das Künstlerkollektiv Projektil aus Zürich reist sehr erfolgreich mit Hochleistungsprojektoren durch Europa, um in Gotteshäusern in „farbgewaltige Bildwelten“ zu zeigen, wie die Sonne, der Mond und die Sterne entstanden sind sowie das Leben von Mensch und Tier.

Ein Erfolg ruft nach Fortsetzung

Am Anfang war das Licht – das Klang- und Laserspektakel „Genesis“ hat im vergangenen Jahr bereits die Besucherinnen und Besucherin in der Johanneskirche am Feuersee begeistert. Ein Erfolg ruft nach mehr. Am Samstag, 5. Oktober, 19.15 Uhr, feiert die in bereits in München, Berlin und Hamburg aufgeführte Fortsetzung unter dem Titel „Genesis II“ Stuttgart-Premiere und wird bis zum 8. Dezember im Westen der Stadt bleiben.

Das Publikum kann sich, auf Kirchenbänken sitzend oder auf Sitzsäcken ausgestreckt, dem audiovisuellen Erlebnis aus 360-Grad-Projektion hingeben und der Fantasie frei Lauf lassen. Musikalisch begleitet wird die 30-minütige Lichtshow von Klassik bis Elektro, man hört unter anderem Werke von Jacques Offenbach, John Wasson und dem Schweizer Duo Adriatique.

Mehrfach gibt es Live-Musik zu der Show

„,Genesis II’ bietet eine Erfahrung, die die Grenzen zwischen Kunst und Technologie verschwimmen lässt und eine tief greifende emotionale Resonanz erzeugt“, sagt Roman Beranek, der Kreativdirektor und Gründer des Kollektivs von Projektil. Man habe versucht, die Schöpfungsgeschichte „ohne konfessionellen Rahmen zu präsentieren, damit sie für jeden offen und frei interpretierbar bleibt“.

Die Johanneskirche am Feuersee. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Mehrfach werden die immersiven Vorstellungen von Livemusik begleitet: Geplant sind unter anderem drei Orgelkonzerte mit Georg Ammon, dem Organisten der Johanneskirche, am 27. Oktober sowie am 17. und 24. November. 2024.

Wo es Karten gibt

Die Karten kosten 13,90 Euro für Erwachsene und 6,90 bzw. 9,90 Euro für Kinder. Montags und dienstags ist spielfrei. Die Öffnungstage und -zeiten variieren, weil sie von der sonstigen Nutzung der Johanneskirche. Wann genau „Genesis II“ gespielt wird, erfährt man auf der Homepage der Veranstalter, wo man Karten für die verschiedenen Zeitslots buchen kann.