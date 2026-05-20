Eine Boeing 747 des Logistikunternehmens Kühne + Nagel fliegt regelmäßig von Stuttgart aus in die USA – und macht dabei ganz schön viel Krach über Leonberg.
Man kann fast die Uhr danach stellen: An vielen Sonntagvormittagen dröhnt eine Boeing 747 über Leonberg hinweg. Auf die ungewöhnlich wirkende Flugroute des vierstrahligen „Jumbo Jets“ mit dem markanten Höcker hat ein Leser aus Eltingen per E-Mail aufmerksam gemacht. „Wenn man sich mit anderen Leuten hier unterhält, wissen die genau Bescheid“, berichtet der Mittvierziger, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte.