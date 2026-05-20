Eine Boeing 747 des Logistikunternehmens Kühne + Nagel fliegt regelmäßig von Stuttgart aus in die USA – und macht dabei ganz schön viel Krach über Leonberg.

Man kann fast die Uhr danach stellen: An vielen Sonntagvormittagen dröhnt eine Boeing 747 über Leonberg hinweg. Auf die ungewöhnlich wirkende Flugroute des vierstrahligen „Jumbo Jets“ mit dem markanten Höcker hat ein Leser aus Eltingen per E-Mail aufmerksam gemacht. „Wenn man sich mit anderen Leuten hier unterhält, wissen die genau Bescheid“, berichtet der Mittvierziger, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte.

Was aber hat es mit dem Flieger auf sich? Zunächst die Fakten. Wie Beate Schleicher, Pressesprecherin der Flughafen Stuttgart GmbH, auf Nachfrage mitteilt, handelt es sich um eine Maschine des Typs Boeing 747-800F. Der Jet fliege seit 2. April 2023 jeweils sonntags im Auftrag der Spedition Kühne + Nagel, er wird betrieben vom US-Frachtflugunternehmen Atlas Air. Das Ziel: Birmingham im US-Bundesstaat Alabama. Allerdings liegt auch das Luftfahrt-Drehkreuz Atlanta (Georgia/USA) auf der Route des Frachters – beide Ziele trennen in den USA lediglich 220 Kilometer.

Jumbo über Leonberg: Er transportiert Güter in die USA

In Atlanta betreibt Kühne & Nagel drei Standorte, darunter ein Logistikzentrum. Unter anderem gibt es dort einen separaten Bereich für hochwertige Fracht- und Sonderladungen. So können auch übergroße Produkte wie Fahrzeuge und Flugzeugmotoren transportiert werden. Gut möglich, dass auch die 747 aus Stuttgart – übrigens Stand Juni 2025 die größte Maschine, die dort regelmäßig startet und landet – derlei Ladung an Bord hat.

Großmaul: Die B 747-800F von Kühne + Nagel ist Stand Juni 2025 die größte Maschine, die regelmäßig in Stuttgart startet und landet. Foto: Ines Rudel

Nun fragt sich der Eltinger Hinweisgeber jedoch, weshalb gerade diese Maschine bei ihrem sonntäglichen Steigflug direkt über die Stadt brettert. „Bei Westwind starten diese Flüge in relativ geringer Höhe direkt über Leonberg“, betont er, „und sie stechen akustisch deutlich aus dem üblichen Flugverkehr heraus.“ Andere Flugzeuge nähmen eine Route weiter südlich.

Warum fliegt der Jumbo eine vermeintlich andere Route als andere Flugzeuge?

Aber warum? Tanja Frisch, Pressesprecherin der Deutschen Flugsicherung, klärt auf Nachfrage zunächst über die Rahmenbedingungen auf. „Seit Anfang des Jahres hat es sieben sonntägliche Flüge einer B 747 der GTI über die in den Bereich Leonberg führende, standardisierte Instrumentenabflugstrecke gegeben.“ Mit „GTI“ ist die Identifikationskennung für Maschinen von Atlas Air gemeint. Die Strecke, offizielle Bezeichnung SID VESID4B, führt mittig über Leonberg.

„Die Flüge sind also auf der ‚normalen‘ Route unterwegs, bevor sie meist kurz nach Leonberg Richtung Nordwesten drehen“, so Frisch. Und weiter: „Kleinere Maschinen drehen oft früher, weil sie besser steigen. Das ist wahrscheinlich das, was beobachtet wird.“ An der Routenführung selbst sei nichts Auffälliges zu erkennen.

Damit wird der Jumbo seiner Ausnahmestellung also gerecht. Allerdings gilt die Boeing 747-800 laut Experten trotz ihrer Größe als verhältnismäßig leise. Nachgefragt bei der Deutschen Flugsicherung antwortet Pressesprecherin Frisch: „Eine B 747 ist zwar größer und damit lauter als kleine Flugzeuge. Es gibt jedoch keinen Unterschied im Flugverhalten oder bei der Lautstärke zwischen einer Nutzung als Passagier- oder reine Cargomaschine.“

Und am Stuttgarter Flughafen sind die Kolosse in der Tat recht selten, wie Flughafen-Pressesprecherin Beate Schleicher bestätigt: „In der Luftfracht sind Maschinen vom Typ Boeing 747 gelegentlich am STR im Einsatz, nicht aber für Passagierflüge.“

Jumbo als seltener Gast – auch andere Giganten sind am Stuttgarter Flughafen selten

Dass die größten Maschinen in Stuttgart starten und landen, ist ohnehin recht selten. Ein Airbus 380, das größte Passagierflugzeug der Welt, ist dort nur in Ausnahmefällen anzutreffen. 2010 gab es im Rahmen von Testflügen eine solche Gelegenheit. 2002 schaute mit der Antonow An-225 das weltweit längste und schwerste Flugzeug vorbei – es wurde inzwischen beim russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zerstört.

Der erste Jumbo Jet landete im Jahr 1970 in Stuttgart. Der nächste vermutlich am Sonntag. Davor wird die B 747 von Kühne + Nagel, das legen die Daten der Webseite flightradar24.com nahe, Stopps in Chicago (Illinois/USA), Taipeh (Taiwan), Anchorage (Alaska/USA) und Lüttich (Belgien) hinter sich gebracht haben.