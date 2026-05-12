Nach 31 Jahren ist Schluss: "Immer wieder sonntags" geht am 31. Mai in die letzte Saison. Stefan Mross moderiert dann noch einmal 13 Live-Shows aus Rust. Die große Final-Show ist für den 6. September geplant.
Nach 31 Jahren ist dieses Jahr Schluss: Am 31. Mai startet "Immer wieder sonntags" im Ersten in seine letzte Saison. Der SWR hat gemeinsam mit der ARD entschieden, das traditionsreiche Schlagerformat nach 2026 aus finanziellen und strategischen Gründen einzustellen. Für Moderator Stefan Mross (50) geht es nun also in die letzte Runde.