Immer wieder sonntags: Gäste für erste Show bekannt

1 Stefan Mross startet bald in die letzte Staffel "Immer wieder sonntags". Foto: picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth

Bald geht es endlich los: Die ARD-Kultsendung „Immer wieder sonntags“ startet in ihre letzte Staffel. Auf diese Gäste dürfen sich Zuschauer in der Auftaktshow freuen.











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In diesem Sommer endet ein Stück TV-Geschichte: „Immer wieder sonntags“ wird nach 31 Jahren abgesetzt. „Die wirtschaftliche Situation des SWR lässt uns aber keine andere Wahl. Ich verstehe, dass viele treue Fans von ‚Immer wieder sonntags‘ enttäuscht sein werden, weil wir ihnen aus finanziellen und strategischen Gründen einen Fixpunkt im Sommer nehmen“, erklärte SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler im März und brach damit die Herzen zahlreicher Schlagerfans.