Immer wieder sonntags: Gäste für erste Show bekannt
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Stefan Mross startet bald in die letzte Staffel "Immer wieder sonntags". Foto: picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth

Bald geht es endlich los: Die ARD-Kultsendung „Immer wieder sonntags“ startet in ihre letzte Staffel. Auf diese Gäste dürfen sich Zuschauer in der Auftaktshow freuen.

In diesem Sommer endet ein Stück TV-Geschichte: „Immer wieder sonntags“ wird nach 31 Jahren abgesetzt. „Die wirtschaftliche Situation des SWR lässt uns aber keine andere Wahl. Ich verstehe, dass viele treue Fans von ‚Immer wieder sonntags‘ enttäuscht sein werden, weil wir ihnen aus finanziellen und strategischen Gründen einen Fixpunkt im Sommer nehmen“, erklärte SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler im März und brach damit die Herzen zahlreicher Schlagerfans.

 

Stefan Mross kritisiert SWR

„Die Sendung war mein Leben. Unser aller Leben“, bedauert Stefan Mross im Gespräch mit „Bild“. Nach 21 Jahren steht er zum letzten Mal als Moderator auf der „Immer wieder sonntags“-Bühne in Rust. Der Schlagerstar kritisiert das Vorgehen des SWR scharf und betont: „Man muss die älteren Menschen doch auch weiterhin teilhaben lassen an der Fernsehunterhaltung in der ARD.“

Erste Show am 31. Mai 

Nichtsdestotrotz: „The show must go on.“ Stefan Mross geht am 31. Mai in die letzte Staffel von „Immer wieder sonntags“. Zahlreiche Schlagerstars haben ihr Kommen angekündigt. Mit dabei sind unter anderem Beatrice Egli, Alexandra Hofmann, Andy Borg, Linda Hesse, Michael Holm, Ex-DSDS-Sieger Ramon Roselly, „Bergdoktor“-Star Ronja Forcher, Nockis, Die Fetzig’n aus dem Zillertal und der amtierende Sommerhitkönig Willly Pichay.
 

 