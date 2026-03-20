„Immer wieder sonntags“: ARD setzt Schlagersendung mit Stefan Mross nach rund 30 Jahren ab

Die öffentlich-rechtlichen Sender müssen sparen. Den Rotstift setzt die ARD bei einer beliebten Volksmusik-Sendung an. Jahrzehnte geprägt hat sie Stefan Mross.
Die ARD setzt die Schlagersendung „Immer wieder sonntags“ ab. In diesem Jahr werden die letzten 13 Live-Ausgaben des Formats mit dem Traunsteiner Moderator Stefan Mross (50) produziert, wie der SWR in Baden-Baden auf Anfrage bestätigte. Die Sendung läuft seit rund 30 Jahren im Ersten und gehört zu den beliebtesten Volksmusik-Shows in Deutschland. Regelmäßig schaut ein Millionenpublikum zu.