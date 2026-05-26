Erst am 19. Mai war Königin Margrethe II. nach einem Eingriff am Herzen aus dem Krankenhaus entlassen worden. Seit dem 25. Mai wird sie dort nun wieder behandelt - wegen eines Hämatoms von einem früheren Sturz. Die Dänen hat immer wieder mit körperlichen Beschwerden zu kämpfen.
Während König Frederik X. am Dienstag seinen 58. Geburtstag feiern kann, wächst in Dänemark die Sorge um seine Mutter. Die frühere Regentin Königin Margrethe II. (86) musste zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Wie der Palast am Montagabend bekannt gab, wird sie diesmal wegen eines Hämatoms im Hüftbereich behandelt. In den vergangenen Jahren kämpfte die 86-Jährige immer wieder mit gesundheitlichen Problemen, was auch der Grund für ihren Rücktritt Anfang 2024 war.