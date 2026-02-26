Knapp jeder vierte Neuwagen, der in Stuttgart zugelassen wird, fährt vollelektrisch. Bis 2029 könnten es bereits 50 Prozent sein. Entscheidend ist der Ausbau von Ladesäulen.
„Wenn Du Dir ein Auto kaufst, kaufe Dir ein Elektroauto.“ Jan Böhmermanns mehrfache Empfehlung im Podcast „Fest & Flauschig“ spiegelt sich in Stuttgart wider: Nach Angaben des statistischen Amts der Landeshauptstadt waren im Jahr 2025 von 34 233 neu zugelassenen Pkw 23,9 Prozent E-Autos. Ein neuer Höchststand, 2020 waren es noch 7,2 Prozent. Unter den einzelnen Antriebsarten führten die reinen Verbrenner mit 30,8 Prozent die Statistik an, gefolgt von Hybridfahrzeugen (25,9 Prozent). Plug-in-Hybride haben mit 19,4 Prozent den kleinsten Anteil.