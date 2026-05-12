Immer weniger Altkleider-Container: 600 Tonnen pro Jahr – Warum der Rems-Murr-Kreis die Sammlung neu organisiert

Im Rems-Murr-Kreis werden Altkleidercontainer rar. Fast Fashion, Müll im Sammelgut und steigende Kosten bringen ein System ins Wanken, das lange soziale Arbeit finanzierte.
Wer im Rems-Murr-Kreis seinen Kleiderschrank ausmistet, merkt schnell: Die vertrauten Altkleidercontainer verschwinden. Was über Jahrzehnte selbstverständlich war – Tüte packen, Kleidung einwerfen, Gutes tun – wird zunehmend komplizierter. Viele Sammelstellen wurden abgebaut, andere sind überfüllt oder existieren nur noch auf Wertstoffhöfen. Für viele Bürger bedeutet das: längere Wege, weniger Möglichkeiten und die Frage, wohin mit aussortierten Hosen, Jacken und Schuhen.