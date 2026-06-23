Einzelne Mitglieder der britischen Königsfamilie genießen weiterhin viel Sympathie. Die Institution Monarchie verliert in der öffentlichen Meinung jedoch zunehmend an Rückhalt: Aktuelle Umfragewerte fallen so niedrig aus wie nie zuvor.
Die Popularität des Königshauses sinkt in Großbritannien auf einen historisch niedrigen Wert. Das geht aus einer Ipsos-Umfrage aus dem März 2026 hervor, deren Ergebnis vor Kurzem veröffentlicht wurde. Nur 55 Prozent der befragten Britinnen und Briten ab 18 Jahren sind der Ansicht, dass Großbritannien eine Monarchie bleiben soll.