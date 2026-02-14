Immer noch offene Punkte: Tarifgespräche für öffentlichen Dienst in der Verlängerung

2 Verdi-Chef Frank Werneke informiert immer wieder zwischendurch seine Kollegen. Foto: Michael Bahlo/dpa

Eigentlich wollten die Gewerkschaften mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder bis Freitagabend den Sack für einen neuen Tarifvertrag zu machen. Doch der Durchbruch lässt auf sich warten.











Link kopiert



Potsdam - Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder ziehen sich weiter in die Länge. Vor Samstagvormittag sei mit keinem Ergebnis zu rechnen, sagten Sprecher von Gewerkschaften und Arbeitgeberseite in der Nacht in Potsdam. Sie bestätigten, dass man sich auf eine Einigung zubewege. Doch seien noch mehrere Punkte offen.