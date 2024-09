Immer noch mit Bart: Prinz William gibt in Video Earthshot-Prize-Finalisten bekannt

Prinz William hat in einem neuen Video die diesjährigen Earthshot-Prize-Finalisten bekannt gegeben. Seinem neuen Look mit Bart blieb der Royal dabei treu.

Bereits zum vierten Mal verleiht Prinz William (42) im November den Earthshot Prize. Jetzt hat der Royal in einem neuen Instagram-Video die 15 Finalistinnen und Finalisten der mit 1,3 Milliarden Dollar notierten Auszeichnung bekannt gegeben. Seinem neuen Look mit Dreitagebart blieb der britische Thronfolger dabei treu. Ebenso leger wie seine Gesichtsbehaarung hielt der Royal sein Outfit.

"Ich bin erfreut, Ihnen die diesjährigen 15 Finalisten des Earthshot Prize vorzustellen", sagt der Royal in dem Video, das laut "People" im Garten von Schloss Windsor aufgenommen wurde. Es handle sich um einige der "aufregendsten, innovativsten und einflussreichsten Lösungen, die wir gesehen haben". "Ich weiß, dass Sie genauso leidenschaftlich wie ich daran interessiert sind, etwas für unseren Planeten zu tun, und wir können es kaum erwarten, die Geschichten mit Ihnen zu teilen", so William weiter.

Die Ankündigung der Finalisten erfolgte im Rahmen der Earthshot Prize Innovation Summit in New York City. Prinz William selbst war bei dem Gipfel nicht vor Ort, dafür aber prominente Rednerinnen und Redner wie der ehemalige New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg (82), Schauspieler Matt Damon (53), Starkoch und Earthshot-Jurymitglied José Andrés (55) sowie Hollywoodstar Jane Fonda (83).

Verliehen werden die Auszeichnungen in fünf Kategorien rund um Naturschutz, Ozeane, saubere Luft, Klimaschutz und Müllreduzierung. Die Finalisten wurden aus mehr als 2.500 Bewerbern aus 139 Ländern ausgewählt - laut Prinz William so viele wie noch nie.

Diese Promis sind in der Earthshot-Jury

Die diesjährige Verleihung findet am 6. November in Kapstadt, Südafrika, statt. Ziel der Preisverleihung ist es, in einem Zeitraum von zehn Jahren möglichst effiziente Lösungen zu finden, Klimaschäden rückgängig zu machen. Prinz William ist der Gründer und Präsident des Earthshot Prize.

Neben dem Royal sitzen Königin Rania von Jordanien (54), Schauspielerin Cate Blanchett (55), Tierfilmer Sir David Attenborough (98), Unternehmerin Indra Nooyi (68), Designerin Stella McCartney (53) und José Andrés in der Jury, zudem die Umweltaktivistinnen Wanjira Mathai (52) aus Kenia, Nemonte Nenquimo (38) aus Ecuador, Luisa Neubauer (28) aus Deutschland, Astronautin Naoko Yamazaki (53), Aktivist Ernest Gibson (26) aus Fiji und die nigerianische Politikerin Dr. Ngozi Okonjo-Iweala (70).