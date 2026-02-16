Auch nach rund zwei Wochen ist Savannah Guthries Mutter noch verschwunden. Ermittler gehen mittlerweile offenbar davon aus, dass die Familie wohl nicht involviert ist.
Gut zwei Wochen ist es her, dass Savannah Guthrie (54) und ihre Familie die Mutter der US-Moderatorin als vermisst gemeldet haben. Es wird davon ausgegangen, dass die 84-jährige Nancy Guthrie entführt wurde. Während die Moderatorin sich erneut via Instagram an den oder die mutmaßlichen Entführer gewandt hat, grenzen die Ermittler offenbar den Kreis verdächtiger Personen ein.