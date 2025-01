Umweltkatastrophe in Indonesien

1 Beamte sind mit Booten im Einsatz, um den teilweise zwei Meter hohen Unrat nach und nach abzutransportieren. Foto: Imago/ZumaPress Wire

Seit Jahren kämpft Indonesien darum, den Citarum River zu säubern. Er gilt als dreckigster Fluss der Welt. Gerade treiben wieder Tonnen von Plastikmüll im Wasser. Was ist das Problem?











Trotz jahrelanger Bemühungen bekommen die indonesischen Behörden die gewaltigen Abfallberge im Fluss Citarum auf der Hauptinsel Java nicht in den Griff. Derzeit treiben auf dem 270 Kilometer langen Wasserweg in der Provinz Jawa Barat (Westjava) wieder Unmengen an Plastikmüll.