Immer mittwochs: Neues Duell: Joko & Klaas gegen ProSieben tritt gegen Stefan Raab an

Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41) kehren mit "Joko & Klaas gegen ProSieben" zurück. Das gab der Sender an diesem Mittwoch bei X bekannt. Demnach werden die neuen Folgen der Spielshow, in der es für die Moderatoren um 15 Minuten Sendezeit geht, ab 9. April zur Primetime zu sehen sein. Die Sendung hat somit einen neuen Sendeplatz.

Denn "Joko & Klaas gegen ProSieben" lief traditionell immer dienstags um 20:15 Uhr. Jetzt wird das Duell der Moderatoren mit ihrem Arbeitgeber mittwochs gezeigt. Damit wird die Show in Konkurrenz mit Stefan Raabs (58) RTL-Show "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" gezeigt. Raabs Format läuft seit 12. Februar auf dem Primetime-Sendeplatz im Free-TV, zuvor war es nur bei RTL+ verfügbar.

Mit dem TV-Sendeplatz wurde insgeheim ein Quoten-Duell mit Stefan Raabs alter ProSieben-Sendung "TV total", die mittlerweile von Sebastian Pufpaff (48) präsentiert wird, ausgerufen. Doch zu dem Quoten-Rennen kam es nicht: ProSieben schraubte kurzfristig an seiner Programmplanung und schickte "Mission Impossible - Dead Reckoning Teil Eins" am 12. Februar zur Primetime ins Rennen. "TV total" folgte im Anschluss und läuft mittlerweile dienstags.

Dafür laufen mittwochs nun parallel zu "Du gewinnst hier nicht die Million" die Männer-Folgen von "Germany's next Topmodel". Doch letztere werden am 26. März enden, denn am 27. März werden die männlichen und weiblichen "GNTM"-Models aufeinandertreffen. Ab 3. April läuft die Modelshow dann nur noch donnerstags, statt mittwochs und donnerstags.

An anderer Stelle kam es zum Duell von Stefan Raab mit seiner alten Wirkungsstätte: Am vergangenen Samstag lief seine RTL-Sendung "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" gegen das ProSieben-Urgestein "Schlag den Star". Raab und sein Kollege Michael Bully Herbig (56) konnten zwar nicht gegen ihren Konkurrenten in der Sendung gewinnen, holten sich jedoch den Quoten-Sieg. Laut "AGF Videoforschung" sicherte sich die RTL-Show mit einem Marktanteil von 13,5 Prozent bei den 14-49-jährigen Zuschauern den Primetime-Sieg, "Schlag den Star" kam auf 10,6 Prozent.