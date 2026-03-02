Am 2. März startet mit "Ein Hof zum Verlieben" eine neue Daily in Sat.1. Die Serie setzt auf verträumte Bodensee-Romantik statt Großstadthektik - und bedient damit einen Trend, der das deutsche Fernsehen gerade fest im Griff hat.

Apfelkisten statt Aktenordner, Bodensee statt Büro-Tristesse: Am 2. März (18 Uhr) schickt Sat.1 mit "Ein Hof zum Verlieben" eine weitere Heldin aus der Großstadt aufs Land. Die 120 Folgen umfassende tägliche Serie, die in Doppelfolgen vor der "Landarztpraxis" (19 Uhr) läuft, erzählt die Geschichte der Hamburger Anwältin Laura Albers. Gespielt wird sie von "Stromberg"-Star Diana Staehly (48) - sie soll die Zuschauer erneut in die Landidylle entführen.

Die Handlung folgt einem Muster, das zuletzt auffallend oft den Weg auf den Bildschirm fand oder noch finden soll: Das Leben von Großstädtern wird auf dem Land auf den Kopf gestellt. Bei Laura ist es ein Apfelhof am Bodensee, den sie aus dem Nichts erbt. Und wie es sich gehört, holt sie dort die Vergangenheit ein - samt alten und neue Liebschaften.

"Ein Hof zum Verlieben" knüpft gezielt an bekannte Muster an. "Ganz bewusst setzen wir in unserer neuen täglichen Serie auf Zutaten, die unseren Zuschauerinnen und Zuschauern vertraut sind: Eine Frau an einem Wendepunkt in ihrem Leben, die an einem Sehnsuchtsort neu zu sich selbst [...] findet", erklärt Sat.1-Senderchef Marc Rasmus.

Entschleunigung als Fernsehrezept

Die Parallelen zur "Landarztpraxis" sind also kein Zufall, sondern Programm. In der seit 2023 laufenden Serie begann ursprünglich Caroline Frier (43) als Berliner Notfallärztin Sarah König mit Tochter Leo in dem fiktiven Wiesenkirchen am bayerischen Schliersee ein neues Leben. Bei "Ein Hof zum Verlieben" werden die Bausteine nun ausgetauscht: Aus Sarah wird Laura, aus der Ärztin eine Anwältin, aus Berlin wird Hamburg, aus dem Schliersee der Bodensee - und aus der Landarztpraxis ein Apfelhof.

Und damit ist es noch längst nicht getan mit den Land-Dailys: Dass die "Landarztpraxis" so gut beim Publikum ankommt, will Sat.1 voll auskosten. Zu den 240 Folgen der vierten Staffel, die das ganze Jahr über laufen, soll das Serienuniversum auch noch erweitert werden. Ab Mitte 2026 ist ein Spin-off im fiktiven Nachbarort Weilhausen mit eigener Praxis und eigenen Figuren geplant, aber eben demselben ländlichen Wohlfühl-Prinzip.

Und noch eine weitere Landpartie wartet auf ihre Ausstrahlung. Mit "Frieda - Mit Feuer und Flamme" ist eine Vorabendserie in der Pipeline, die abermals eine Frau in die Provinz schickt. "GZSZ"-Star Laura Lippmann (36) spielt die alleinerziehende Krankenschwester Frieda, die mit ihrer Tochter in das idyllische Liebitz im Elbsandsteingebirge zurückkehrt. Frieda gerät dabei natürlich in romantische Verwicklungen und bietet den vertrauten Mix aus Herz, Heimat und Horizonterweiterung. Der Unterschied: Sie soll die örtliche Feuerwehr vor der Schließung retten. Was in der "Landarztpraxis" medizinische Notfälle zwischen den privaten Problemen der Protagonisten sind, sind bei "Frieda" Feuerwehrszenen. Die 81 Folgen sind laut Joyn bereits seit Anfang 2025 abgedreht, die Ausstrahlung wurde allerdings mehrfach verschoben.

Der Kontrast zu den älteren großen Dailys der Privatsender ist dabei unverkennbar. "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Alles was zählt" oder "Unter uns" - sie alle spielen im urbanen Milieu, erzählen von Job-Intrigen, Clubnächten und dem Alltag zwischen Hochhäusern. Die neuen Land-Formate setzen bei ähnlichen zwischenmenschlichen Konflikten auf den Gegenentwurf: weniger Beton, mehr Ruhe - untermalt von sonnigen Landschaftsbildern und gerne auch der obligatorischen Kuh auf der Wiese. Beim ZDF kennt man dieses Rezept freilich schon länger: "Der Bergdoktor" oder "Die Bergretter" bedienen seit Jahren verlässlich die Sehnsucht nach Alpenkulisse.

Flucht ins Grüne

Die Frage liegt auf der Hand: Suchen Zuschauerinnen und Zuschauer in einer Welt voller Dauerkrisen genau dieses Fernsehen als Gegenprogramm? Während Nachrichten täglich neue Krisen liefern, versprechen Vorabend-Dailys ein Drama im kontrollierten Rahmen. Lassen sich Familienkonflikte, eine unglückliche Liebe, Ehebruch und Geheimnisse der Vergangenheit leichter ertragen, wenn die Kamera danach über einen glitzernden See schwenkt? Das Publikum sucht bei Vorabendserien schließlich vor allem Entspannung vom Alltag. Der tägliche Sendeplatz ist verlässlich, die Figuren darin auch und die Handlung in gewisser Weise vorhersehbar. Wenn die Umgebung dann auch noch Urlaubsfeeling auslöst, sollte sich die Erholung umso leichter einstellen.

"Apfelhof"-Hauptdarstellerin Diana Staehly selbst scheint das bestätigen zu können. Im Interview mit Sat.1 verriet sie, dass sie die Kulisse am Bodensee spürbar beeinflusst hat: "Früher hätte ich immer sofort die Großstadt gewählt, aber ich merke immer mehr, dass die Natur mir Seelenfrieden schenkt." Die morgendlichen Sprünge in den See vor Drehbeginn blieben ihr "immer in Erinnerung", so die Schauspielerin. Der Apfelhof als zentraler Schauplatz der Serie habe "eine tolle Atmosphäre und eine gute Energie" - und genau diese soll auch die Zuschauer mitreißen.

Nicht jede Landpartie wird zum Quotenhit

Doch das Konzept funktioniert nicht automatisch, wie Sat.1 bei "Die Spreewaldklinik" feststellen musste. Auch dort hatte der Sender seit 2024 auf die ländliche Karte gesetzt: Ärztin Lea Wolff, gespielt von Sina-Valeska Jung (46), verschlug es in den brandenburgischen Spreewald, wo sie an einer Klinik in Lübben nicht nur beruflich Fuß fasste, sondern nebenbei ihre einst zur Adoption freigegebene Tochter suchte. Eigentlich alles Zutaten für den gewohnten Neuanfang auf dem Land - doch die Serie kam beim Publikum nur bedingt an, eine dritte Staffel ist bisher nicht eingeplant. "Welche Serien wir 2027 zeigen, werden wir rechtzeitig ankündigen", erklärte der Sender.

Was der "Spreewaldklinik" womöglich fehlte, ist genau der Faktor, der die "Landarztpraxis" so stark macht - und auch bei den anderen drei Formaten zünden soll: die ständig präsente Landschaft als fühlbarer Sehnsuchtsort. Wer zu viel im Krankenhaus dreht und zu wenig die umgebende Natur ins Bild rückt, verschenkt genau das Wohlfühlgefühl, das die Zuschauer einschalten lässt. Ob "Ein Hof zum Verlieben" mit seinem Bodensee-Panorama dauerhaft die richtige Balance findet, entscheidet ab dem 2. März das Publikum.