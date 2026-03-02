Am 2. März startet mit "Ein Hof zum Verlieben" eine neue Daily in Sat.1. Die Serie setzt auf verträumte Bodensee-Romantik statt Großstadthektik - und bedient damit einen Trend, der das deutsche Fernsehen gerade fest im Griff hat.
Apfelkisten statt Aktenordner, Bodensee statt Büro-Tristesse: Am 2. März (18 Uhr) schickt Sat.1 mit "Ein Hof zum Verlieben" eine weitere Heldin aus der Großstadt aufs Land. Die 120 Folgen umfassende tägliche Serie, die in Doppelfolgen vor der "Landarztpraxis" (19 Uhr) läuft, erzählt die Geschichte der Hamburger Anwältin Laura Albers. Gespielt wird sie von "Stromberg"-Star Diana Staehly (48) - sie soll die Zuschauer erneut in die Landidylle entführen.