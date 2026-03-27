Immer mehr junge Menschen betroffen: „Jede Woche sterben in Baden-Württemberg vier Menschen an einer Überdosis“

In Baden-Württemberg konsumieren immer mehr junge Menschen synthetische Opioide – mit tödlichen Folgen. Die Landesstelle für Suchtfragen stellt Forderungen an die Landespolitik.
In Baden-Württemberg bahnt sich nach Einschätzung der Landesstelle für Suchtfragen (LSS) eine Krise an. Immer mehr junge Menschen geraten demnach in die Abhängigkeit synthetischer Opioide – mit teils tödlichen Folgen. Die LSS fordert daher mehr Unterstützung für ihre Arbeit sowie mehr Angebote für Aufklärung und Präventions.