Immer mehr junge Menschen betroffen: „Jede Woche sterben in Baden-Württemberg vier Menschen an einer Überdosis“

In Baden-Württemberg konsumieren immer mehr junge Menschen synthetische Opioide – mit tödlichen Folgen. Die Landesstelle für Suchtfragen stellt Forderungen an die Landespolitik.

In Baden-Württemberg bahnt sich nach Einschätzung der Landesstelle für Suchtfragen (LSS) eine Krise an. Immer mehr junge Menschen geraten demnach in die Abhängigkeit synthetischer Opioide – mit teils tödlichen Folgen. Die LSS fordert daher mehr Unterstützung für ihre Arbeit sowie mehr Angebote für Aufklärung und Präventions.

Zahl der Drogentoten bleibt hoch Wie aus dem Sicherheitsbericht des Landesinnenministerium hervorgeht, starben 2025 infolge von Drogenkonsum 191 Menschen. Damit liegt die Zahl nahezu auf dem Niveau des Vorjahres. 2024 sind 195 Menschen in Baden-Württemberg an einer Überdosis gestorben, so viele wie nie zuvor.

„Jede Woche sterben in Baden-Württemberg vier Menschen an einer Überdosis“, sagt Natalia Albrecht, Vertreterin der Landesstelle für Suchtfragen. Besonders häufig handele es sich um Fälle von Mischkonsum. Alarmierend sei die Zahl junger Opfer: 2025 starben 15 Heranwachsende und zwei Jugendliche. Vor allem unter jungen Menschen habe der Konsum synthetischer Opioide zugenommen, berichtet Christoph Stoll, Leiter der Substitutionsambulanz der AWO Karlsruhe. Dabei handelt es sich um künstlich hergestellte Substanzen, die ähnlich wie natürliche Opiate wirken. Zu ihnen zählen unter anderem Fentanyl, Tilidin und Oxycodon.

Jugendliche verharmlosen den Konsum

Als einen Grund für den Anstieg nennt Stoll die zunehmende Zahl psychischer Erkrankungen. Bleiben diese unbehandelt, könne dies bei Betroffenen zur Abhängigkeit führen. Hinzu komme eine deutlich höhere Verfügbarkeit synthetischer Opioide.

Auch Nina Gerich, Leiterin der Suchtberatungsstelle Ettlingen, beobachtet, dass Medikamente wie Tilidin oder Oxycodon in Jugendkulturen verharmlost oder sogar glorifiziert werden. Gleichzeitig seien gefälschte und hochpotente Substanzen im Umlauf. Konsumierende wüssten häufig nicht, welche Wirkstoffe sie tatsächlich einnehmen.

Kritik an fehlenden Strukturen

Die Landesstelle für Suchtfragen fordert ein systematisches Frühwarnsystem. Instrumente wie Drug-Checking könnten helfen, gefährliche Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern ist es in Baden-Württemberg bislang nicht möglich, Substanzen legal auf ihre Inhaltsstoffe prüfen zu lassen. Ein Sprecher des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration verweist darauf, dass bereits im Koalitionsvertrag für die Jahre 2021 bis 2026 vorgesehen ist, Drug-Checking im Land zu ermöglichen. Ein entsprechender Entwurf liege bereits vor.

Zudem plane das Ministerium einen zentraler Landesknotenpunkt, der unter anderem Rettungsdienste, Notaufnahmen, Labore, Pathologien und Suchthilfeeinrichtungen vernetzen soll. Treten neue Substanzen auf, sollen Einrichtungen frühzeitig informiert werden.

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Suchthilfe unter finanziellem Druck

Zugleich steht die Suchthilfe wegen kommunaler Sparzwänge unter finanziellem Druck. Stellen werden abgebaut, Angebote gestrichen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums hat der Landtag im aktuellen Haushalt rund 4,8 Millionen Euro zusätzlich bereitgestellt. Damit sollen die Zuschüsse für Suchtberatungsstellen sowie für kommunale Suchtbeauftragte erhöht werden.

Die Landesstelle für Suchtfragen kritisiert zudem einen Mangel an Substitutionsärztinnen und -ärzten sowie das Fehlen von Drogenkonsumräumen. Derzeit gibt es solche Einrichtungen in Karlsruhe und Freiburg. In Stuttgart wurde im Juni 2025 ein weiterer Konsumraum eröffnet, in dem Suchtkranke unter Aufsicht konsumieren.

Kritisch sieht die LSS auch die Verfügbarkeit von Naloxon-Nasenspray. Das Medikament kann bei einer Opioid-Überdosis lebensrettend wirken und ist in Deutschland rezeptfrei erhältlich. Allerdings koste eine Packung rund 50 Euro, sagt Stoll. Er regt zudem an, dass Rettungskräfte und Polizeibeamte das Mittel mitführen.