1 Auf den Stuttgarter Intensivstationen herrscht schon wieder Hochbetrieb. Foto: /Max Kovalenko

Bundesweit sind erstmals mehr Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt als im Frühjahr. Der Andrang auf die Kliniken in Stuttgart und in der Region unterscheidet sich dabei teilweise erheblich von der Situation im April.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Region Stuttgart - Am 18. April 2020 waren bundesweit 2933 Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt. Dieser Tag markierte den traurigen Höhepunkt der ersten Corona-Welle in Deutschland. Seit Montag gegen 8 Uhr muss allen Beobachtern klar sein, dass die aktuelle zweite Welle gewiss deutlich dramatischere Folgen haben wird als die erste: Da vermeldete das Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) erstmals mehr als 2933 Corona-Intensiv-Patienten. Drei Stunden später wurden laut Divi schon mehr als 3000 Intensivbetten für die Behandlung der Covid-19-Patienten benötigt. Doch wie stellt sich die Situation aktuell in der Region Stuttgart dar? Gibt es in und um Stuttgart schon Engpässe? Und wie bereiten sich sich die Kliniken vor? Die aktuellen Zahlen, die die Kliniken am Montag veröffentlicht haben, unterscheiden sich teilweise erheblich von den Höchstzahlen im April.