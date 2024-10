Immer mehr Betroffene: Studie: Fast ein Fünftel der Schüler Opfer von Cybermobbing

1 Belästigt und bloßgestellt werden immer mehr Schülerinnen und Schüler auf digitalen Plattformen. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Immer mehr Kinder und Jugendliche werden im digitalen Raum bedroht, belästigt und bloßgestellt. Eine aktuelle Befragung zeigt: Eltern und Schulen sind häufig mit dem Phänomen überfordert.











Einer aktuellen Erhebung zufolge sind fast ein Fünftel aller Schülerinnen und Schüler in Deutschland von Cybermobbing betroffen. Das entspricht mehr als zwei Millionen Kindern und Jugendlichen, wie aus der aktuellen „Cyberlife“-Studie des Bündnisses gegen Cybermobbing in Kooperation mit der Barmer Krankenkasse hervorgeht, die in Berlin vorgestellt wurde.