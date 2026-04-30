Immer im Dienste der Krone: So verbrachten Prinz William und Kate ihren 15. Hochzeitstag

Auch an ihrem 15. Hochzeitstag waren Prinz William und Prinzessin Kate im Dienste der Krone unterwegs: Sie tauchten überraschend in einem Zentrum der Bildungsorganisation IntoUniversity in London auf.
Feier der anderen Art: Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) haben ihren 15. Hochzeitstag am Mittwoch mit einem Arbeitstermin verbunden. Statt sich am Jahrestag ihrer Trauung in der Westminster Abbey vom 29. April 2011 zurückzuziehen, besuchten die beiden überraschend ein Zentrum der Bildungsorganisation IntoUniversity in London. Die Einrichtung gehörte 2011 zu jenen 26 Wohltätigkeitsorganisationen, die vom Royal Wedding Gift Fund des Paares unterstützt wurden.