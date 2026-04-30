Immer im Dienste der Krone: So verbrachten Prinz William und Kate ihren 15. Hochzeitstag

Auch an ihrem 15. Hochzeitstag waren Prinz William und Prinzessin Kate im Dienste der Krone unterwegs: Sie tauchten überraschend in einem Zentrum der Bildungsorganisation IntoUniversity in London auf.

Feier der anderen Art: Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) haben ihren 15. Hochzeitstag am Mittwoch mit einem Arbeitstermin verbunden. Statt sich am Jahrestag ihrer Trauung in der Westminster Abbey vom 29. April 2011 zurückzuziehen, besuchten die beiden überraschend ein Zentrum der Bildungsorganisation IntoUniversity in London. Die Einrichtung gehörte 2011 zu jenen 26 Wohltätigkeitsorganisationen, die vom Royal Wedding Gift Fund des Paares unterstützt wurden.

Der Termin fand in einem Zentrum im Süden Londons statt. Bilder, die das Thronfolgerpaar auch auf Instagram veröffentlichte, zeigen die beiden gut gelaunt zwischen Schülerinnen und Schülern einer benachbarten Grundschule sitzen, die im Rahmen eines kostenlosen Workshops eine Astronomie-Stunde absolvierten und an Teamaufgaben zum Thema Leben im Weltall arbeiteten. "Ein spontaner Besuch zum 15. Hochzeitstag", heißt es unter dem Beitrag.

Spenden zur Hochzeit

Statt klassischer Hochzeitsgeschenke hatten William und Kate ihre Gäste 2011 gebeten, an ausgewählte Stiftungen zu spenden, darunter eben auch IntoUniversity. Die Organisation betreut an inzwischen 46 Standorten in England und Schottland pro Jahr rund 60.000 junge Menschen aus benachteiligten Verhältnissen und unterstützt sie dabei, einen Weg in Studium oder Beruf zu finden. Man sei stolz darauf, dass IntoUniversity vom Royal Wedding Gift Fund profitiert habe und bis heute akademische Unterstützung für jene leiste, "die sie am dringendsten brauchen", so die Bildunterschrift weiter.

Für ihren Hochzeitstags-Termin entschied sich Prinzessin Kate für einen hellblauen Blazer über einem braunen Oberteil sowie einer braunen weiten Hose. Als süßes Detail stach wieder ihre Kette hervor: Um ihren Hals trug die 44-Jährige ein Schmuckstück, an dem die Anfangsbuchstaben ihrer drei Kinder Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (8) baumelten. William erschien ganz klassisch im schwarzen Anzug über offenem hellblauem Hemd.

Feier mit Familienfoto

Bereits am Morgen hatte das Ehepaar ein neues Familienfoto veröffentlicht. Die Aufnahme zeigt sie gemeinsam mit ihren Kindern, Familienhund Orla sowie einem weiteren Hund. Die Familie liegt in Freizeitkleidung barfuß im Gras, hält sich an den Händen und strahlt sich an. "Wir feiern unser 15-jähriges Ehejubiläum", kommentierten sie mit einem roten Herz dazu.

Prinz William, der älteste Sohn von König Charles III., und die bürgerliche Kate Middleton hatten sich an der University of St. Andrews in Schottland kennengelernt, verlobten sich 2010 und heirateten ein Jahr später in der Westminster Abbey.