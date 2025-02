"As Ever" Herzogin Meghan gibt ihrer Lifestyle-Marke einen neuen Namen

Mit einem Video hat Herzogin Meghan am 18. Februar bekannt gegeben, dass sie ihre Lifestyle-Marke umbenennen wird. Der neue Name lautet "As Ever" - also "wie immer". Sie werde darin weiterhin alles zusammenweben, was sie schätze: Essen, Gartenarbeit und Freude am Alltag.