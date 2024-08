Immenser Sicherheitsschutz: Harry und Meghan auf Reise in Kolumbien

1 Herzogin Meghan und Prinz Harry an Tag eins ihrer Kolumbien-Reise. Foto: Eric Charbonneau / Archewell Foundation via Getty Images

Trotz regelmäßiger Bedenken um ihre Sicherheit sind Prinz Harry und Herzogin Meghan nach Kolumbien gereist - eines der gefährlichsten Länder der Welt. Wie steht es dort um ihren Sicherheitsschutz?











Link kopiert



Seit Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (43) im Frühjahr 2020 als arbeitende Royals zurückgetreten sind, gibt es immer wieder Diskussionen um ihre Sicherheit. Prinz Harry zog in London sogar vor Gericht, um sein Recht auf Sicherheitsschutz in Großbritannien zu erkämpfen - bisher ohne Erfolg. Umso überraschender ist es, dass der Herzog und die Herzogin von Sussex nun in eins der gefährlichsten Länder der Welt gereist sind: Kolumbien. Wie steht es in dem südamerikanischen Land um ihren Sicherheitsschutz?