Imbissbuden am Deckerkreisel wieder geschlossen

1 Die Stadtverwaltung zieht einen Schlussstrich: Die Hütten und Stände am Deckerkreisel sind geschlossen. Foto: /Sebastian Steegmüller

Die Hütten und Stände am Deckerkreisel in Bad Cannstatt dürfen nichts mehr verkaufen. Was ist der Grund für die erneute Schließung?









Die Buden, die vor gut einem Monat am Deckerkreisel in Bad Cannstatt gegenüber dem Einkaufszentrum Carré wegen deren unhaltbarer Zustände für Aufsehen gesorgt haben, sind nach einem kurzen Intermezzo wieder dicht. Das Baurechtsamt der Stadt hat festgestellt, dass überhaupt gar keine Genehmigung für den Bau der Buden vorliegt. Jahrelang waren dort Waren verkauft worden. Eine Nachricht, die auch die Lokalpolitiker in Bad Cannstatt interessieren dürfte, aufgrund der wechselvollen Geschichte des Grundstücks.