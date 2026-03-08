Imbiss: Mehr Döner bestellt - trotz höherer Preise

Vor ein paar Jahren war ein Döner deutlich billiger. Heute liegen die Preise oft über sieben Euro. Die Menschen in Deutschland lassen sich davon nicht abschrecken - und essen sogar mehr als vorher.
Köln - Döner wird trotz deutlich gestiegener Preise immer beliebter in Deutschland. Für ein mit Fleisch gefülltes Fladenbrot waren im vergangenen Jahr nach Angaben des Marktforschers YouGov im bundesweiten Schnitt 7,11 Euro fällig. Das sind 47 Prozent mehr als 2021, als der Preis noch bei 4,85 Euro lag. Trotzdem hat die Zahl der Bestellungen im selben Zeitraum um 15 Prozent zugenommen.