Imax-Premiere in Leonberg: Baz Luhrmanns neue Elvis-Doku – Und plötzlich steht der King auf der Bühne

Die Doku „EPiC“ zeigt Elvis Presley in einem neuen Licht. Bei der Imax-Weltpremiere in Leonberg lässt Elvis-Interpret Nils Strassburg „den King“ wiederauferstehen.
Für die Imax-Weltpremiere von Baz Luhrmanns neuem Kinofilm „EPiC“(ein Akronym für Elvis Presley in Concert) bedarf es einer besonderen Lokalität. Die größte Leinwand für den größten Künstler, hieß es vonseiten der Veranstalter. Dass der Rockmusiker aus Mississippi eben jener größte Künstler ist, darüber herrscht unter den Gästen im Leonberger Traumpalast weitestgehend Einigkeit. Dass die Leinwand im hauseigenen Imax-Saal die größte ihrer Art weltweit ist, darüber herrscht Gewissheit, wie das Guinness Buch der Rekorde 2022 bestätigte. Gebannt sitzen die Zuschauer vor der etwa 814 Quadratmeter großen Projektionsfläche, dann erstirbt das Licht.