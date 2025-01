Imaginale in Schorndorf: Kampf von Gut und Böse auf der Figurenbühne in Schorndorf

Das internationale Theaterfestival animierter Formen Baden-Württemberg Imaginale zeigt in zweijährigem Rhythmus eine handverlesene Auswahl der derzeit besten und interessantesten internationalen Produktionen für Erwachsene und Kinder – und Schorndorf ist wieder dabei bei dem großen Figurentheaterfestival.

Das Figurentheater Phoenix in Schorndorf ist einer der Spielstätten des großen Figurentheaterfestivals. Foto: Eva Schäfer

Zusammen mit dem Figurentheater Phoenix beteiligt sich das Kulturforum Schorndorf an der Imaginale 2025. Folgende Theaterstücke finden in Schorndorf statt: Am Freitag, 31. Januar, „Edith and Me“, am Samstag, 1. Februar, „Adams Äpfel“, am Donnerstag, 6. Februar, „Macbeth Muet“ und am Samstag, 8. Februar, „Night flowers“. Die städteübergreifende Großveranstaltung findet von 30. Januar bis 9. Februar in verschiedenen Orten statt – in Schorndorf, Stuttgart, Mannheim, Heilbronn, Eppingen, und Ludwigsburg. Dabei wird Figurentheater im Grenzbereich zu Tanz, neuem Zirkus, Performance und Digitalkunst präsentiert. Eingeladen sind in diesem Jahr Künstler und Künstlerinnen aus Belgien, Deutschland, El Salvador, Frankreich, Irland, Israel, Italien, Kanada, Kuba, Litauen, Mexiko, Niederlande, Schweden, Schweiz, Slowenien, Spanien, Südafrika wie auf der Homepage der Imaginale informiert wird.

In Schondorf macht den Auftakt das bereits ausverkaufte Stück „Edith and Me“. Basierend auf einer wahren Geschichte erforscht Yael Rasooly in ihrer One-Woman-Show mit Puppen, Objekten und Gesang die Folgen von Gewalt und zeigt, wie durch Kunst die eigene Stimme und Lebenslust wiedergewonnen werden kann. Das Stück – eine Kombination aus Puppentheater und Chanson – wird auf Englisch gespielt und wendet sich an Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren.

Das Marotte Figurentheater zeigt am Samstag, 1. Februar, das Stück „Adams Äpfel“ nach dem gleichnamigen dänischen Film von Anders Thomas Jensen. In der Geschichte will Pastor Ivan aus dem Skinhead Adam einen besseren Menschen machen – doch so einfach ist die Sache nicht.

Das Marotte Figurentheater zeigt am Samstag, 1. Februar, das Stück „Adams Äpfel“. Foto: Tom Kohler/Veranstalter

Matthias Hänsels fragmentarisch ausgeformte Figuren wirken wie aus einem grotesken Comic – und auf der leeren Fläche einsam und verletzlich. Sebastian Kreuz schlüpft virtuos in die Charaktere und treibt als göttlich-teuflischer Puppenspieler die Geschichte um das Gute und das Böse im Menschen voran – heißt es in der Ankündigung. Am Donnerstag, 6. Februar, ist das Objekttheater „Macbeth Muet“ in Schorndorf zu sehen. Ein Mann und eine Frau spielen eine berühmte Geschichte über die Gier nach Macht. Keiner von beiden spricht. Und am Samstag, 8. Februar, gastiert das Figurentheater Tübingen mit „Night.flowers“ in Schorndorf. Im Dialog von Musik und Figuren erzählen der Pianist und Komponist Søren Gundermann und der Figurenkünstler Frank Soehnle Geschichten über Erinnerung, Sehnsucht und Vergessen sowie von unbekannten Nachtgewächsen aus Klängen und Bewegungen, wie das Stück in der Ankündigung beschrieben wird.

Das Figurentheater Phoenix bietet nach eigenen Angaben im Kinderprogramm rund 120 und im Abendprogramm 105 Zuschauern Platz. Es hat einen ganzjährigen Spielbetrieb. Im Jahr 2015 ist das Figurentheater Phoenix für sein Projekt „LebensWelten“ mit dem Bürgerpreis Rems-Murr und dem Deutschen Bürgerpreis ausgezeichnet worden. Das Figuren Theater Phoenix wurde 1986 von der Figurenspielerin Ute Assef und dem Schauspieler Soran Assef gegründet. Es ist ein professionelles Theater, das von der Stadt Schorndorf und vom Land Baden-Württemberg institutionell gefördert wird. Infos auch unter www.figuren-theater-phoenix.de.

Ticketverkauf

Schorndorf

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 20 Uhr. Tickets kosten 23 Euro, ermäßigt 18 Euro. Vorverkaufsstellen: Figurentheater Phoenix, Künkelinstraße 33 in Schorndorf und der Phoenix-Kulturladen, Schlichtener Straße 10 in Schorndorf. Das Theaterbüro ist geöffnet von Montag 9 bis 12 Uhr, Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und 16 bis 18 Uhr. Wie das Theaterbüro berichtet, ist die Auftaktveranstaltung am 31. Januar in Schorndorf „Edith and Me“ bereits ausverkauft. Für die anderen Veranstaltungen gibt es noch Karten. Kartenreservierung auch unter der Telefonnummer 0 71 81/ 93 21 60.

Imaginale 2025

Die Imaginale 2025 wird veranstaltet vom Stuttgarter Fitz Theater animierter Formen, der Alten Feuerwache Mannheim, dem Jungen Nationaltheater Mannheim (JNTM), dem Theater Heilbronn, dem Figuren Theater Phoenix in Schorndorf, dem Eppinger Figurentheater und der Jungen Bühne Ludwigsburg. Infos auch unter imaginale.net.