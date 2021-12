1 Die gelben Pullis und schwarzen T-Shirts zur neuen Landeskampagne „The Länd“ sind seit Wochen ausverkauft. (Archivbild) Foto: LICHTGUT/Leif Piechowski

Seit Wochen sind die Produkte zur neuen Imagekampagne des Landes im Online-Shop ausverkauft. Können die gelben Pullis und schwarzen T-Shirts bis Weihnachten wieder bestellt werden?















Link kopiert

Stuttgart - „Älles weg“, hieß es seitens der Kampagnenmacher von „The Länd“ Anfang November auf diversen Kanälen – die T-Shirts und Pullis im Shop sind ausverkauft. Das Staatsministerium und die Agentur Jung von Matt werden zwar wohl auch künftig nicht auf der Berliner Fashion Week vertreten sein, aber die Streetware in Gelb und Schwarz kommt offenbar gut an.

Und noch immer müssen sich all diejenigen gedulden, die unbedingt auch in einen der sehr gelben Pullis unterwegs sein wollen. Seit Wochen können eingefleischte „The Länd“-Fans nichts bestellen.

Zum Start gab es nur 3000 Pullis

Doch allzu überraschend ist es bei genauerem Hinsehen nicht, dass die Produkte bereits ausverkauft sind. Zum Start der Kampagne hat das Staatsministerium gerade einmal 3000 der gelben Pullis produzieren lassen. Ein Regierungssprecher erklärt, man habe aus ökonomischen und ökologischen Gründen ein Übermaß an Produktvorräten verhindern wollen. Die große Nachfrage sei nicht absehbar gewesen, innerhalb von drei Tagen seien über 8000 Bestellungen eingegangen.

Aktuell lasse man die Waren nachproduzieren, heißt es nun. Offenbar mit höheren Stückzahlen, die Erfahrungswerte lasse man in Hinblick auf die Wiedereröffnung einfließen. Genaue Zahlen nennen die Verantwortlichen aber nicht. In einem aktuellen „Updäte“ heißt es auf der Seite des Shops nur, dass der Verkauf im Januar wieder weitergehen soll. Wer also auf weiße Weihnachten im neuen gelben Pulli gehofft hatte, wird nun wohl enttäuscht sein.