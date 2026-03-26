In der Schweiz sind seit dem 1. Januar 48 Menschen bei Unglücken ums Leben gekommen. Was ist da los? Liegt im Musterland von Qualität und Sicherheit etwas im Argen?
Genf - Es sind verheerende Schlagzeilen, und das ausgerechnet aus der Schweiz, dem Musterland für Qualität und Ordnung: Seit 1. Januar gab es 41 Tote durch einen verheerenden Brand in einer Bar in Crans-Montana, sechs Tote in einem ausgebrannten Bus in Kerzers, in dem sich ein psychisch Kranker angezündet hat, eine Tote beim Absturz einer Gondel bei heftigem Wind im Skigebiet von Engelberg. Was ist da los?