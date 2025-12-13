Im Finale von "The Voice of Germany" setzte sich Anne Mosters aus Team Nico Santos durch. Mit nur einem Prozent Vorsprung sicherte sich die 19-Jährige den Titel - und bescherte ihrem Coach den ersten Sieg bei drei Teilnahmen.

Konfetti regnete auf die Bühne, als kurz nach Mitternacht die Entscheidung fiel: Anne Mosters ist die Gewinnerin der 15. Staffel von "The Voice of Germany". Die 19-Jährige aus dem Team von Nico Santos (32) überzeugte die Zuschauer mit ihrer emotionalen Performance und holte sich den Titel in einem denkbar knappen Rennen.

Mit 24,89 Prozent der Stimmen lag Mosters nur hauchdünn vor dem Zweitplatzierten Max Pesé von Coach Rea Garvey (52), der 23,31 Prozent erreichte. Greta Heimann, ebenfalls aus Team Santos, belegte den dritten Rang.

Sieg im zweiten Anlauf

Bereits 2023 hatte Mosters ihr Glück bei "The Voice of Germany" versucht, damals im Team von Coach Ronan Keating (48). In den Teamfights war für sie jedoch Schluss, sehr zum Unmut ihres damaligen Mentors. Diesmal wagte Mosters als sogenannter "Allstar" einen zweiten Anlauf. Mit ihrem eigenen Song "Gravity" berührte sie das Publikum und die Jury gleichermaßen.

Coach Santos schwärmte nach ihrer Darbietung: "Ich bin so glücklich, dass du diese Reise noch mal gemacht hast, und dann mit mir. Das war wunderschön!" Zuvor kündigte er seinen Schützling als "eines der größten Talente, das ich je auf der Bühne hier gesehen habe" an und bezeichnete sich selbst als "stolzesten Coach der Welt".

Den Sieg widmeten die beiden Mosters Heimat: "Niederrhein, das ist für euch!", erklärte Santos in die Kameras. Die frischgebackene Gewinnerin darf sich neben dem Titel über einen exklusiven Plattenvertrag und ein neues Auto freuen.

Erster Sieg für Nico Santos

Nico Santos hatte dementsprechend auch allen Grund zum Jubeln: Zum ersten Mal in seiner Karriere als "The Voice"-Coach durfte er den Siegerpokal mit nach Hause nehmen. Der 32-Jährige hatte in seinem dritten Jahr als Coach gleich drei Talente ins Finale geführt, neben Mosters auch Greta Heimann und Marvin Tapper, und ging damit als klarer Favorit in die Entscheidungsshow in Sat.1.

Coach Rea Garvey zollte der Konkurrenz Respekt und bezeichnete das diesjährige Finale als "das am stärksten besetzte Finale", das er je erlebt habe. Insgesamt traten sieben Finalisten aus den Teams von Santos, Garvey, Shirin David sowie Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier an.

Santos hatte seinen Triumph aber bereits vor dem Staffelstart gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news angekündigt. Selbstbewusst erklärte er: "Ich bin jetzt das dritte Mal dabei. Das heißt: Ich werde der Sieger-Coach sein. Aller guten Dinge sind drei." Seit seinen Anfängen in der Castingshow sei er "auf jeden Fall bestimmter geworden - und vielleicht auch ein wenig strenger."