Im Finale von "The Voice of Germany" setzte sich Anne Mosters aus Team Nico Santos durch. Mit nur einem Prozent Vorsprung sicherte sich die 19-Jährige den Titel - und bescherte ihrem Coach den ersten Sieg bei drei Teilnahmen.
Konfetti regnete auf die Bühne, als kurz nach Mitternacht die Entscheidung fiel: Anne Mosters ist die Gewinnerin der 15. Staffel von "The Voice of Germany". Die 19-Jährige aus dem Team von Nico Santos (32) überzeugte die Zuschauer mit ihrer emotionalen Performance und holte sich den Titel in einem denkbar knappen Rennen.