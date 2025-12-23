Die Umstrukturierung der Archewell Foundation zu Archewell Philanthropies soll einigen Mitarbeitern den Job gekostet haben. Ein Sprecher von Prinz Harry und Herzogin Meghan nahm dazu jetzt Stellung und bezeichnete den Personalabbau als "unvermeidlich".

Der Mitarbeiterstab von Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) verkleinert sich im Zuge der Umstrukturierung ihrer Wohltätigkeitsorganisation. Ein Sprecher des Paares teilte dem US-Magazin "People" mit, dass "einiger Personalabbau unvermeidlich" ist. Zuvor hatte die britische Zeitung "Daily Mail" berichtet, dass drei Mitarbeiter entlassen worden seien.

"Mit unglaublich talentierten und fürsorglichen Menschen zusammengearbeitet" "Insbesondere bei unteren Verwaltungspositionen" sei eine Reduzierung nötig, heißt es in dem Statement noch. Und weiter: "Wir werden diese Personaldetails nicht weiter kommentieren, außer dass wir uns geehrt fühlen, mit unglaublich talentierten und fürsorglichen Menschen zusammengearbeitet zu haben, die sich der Hilfe für andere verschrieben haben."

Prinz Harry und Herzogin Meghan hatten am Freitag, den 19. Dezember, zum fünfjährigen Bestehen der Archewell Foundation bekannt gegeben, dass sie ihre Organisation in Archewell Philanthropies umbenennen und eine Umstrukturierung vornehmen. Dies ermögliche es "ihre globalen philanthropischen Bemühungen als Familie auszuweiten, mit einer sinnvollen Reichweite und maximaler Wirkung, basierend auf denselben Werten, Partnerschaften und ihrem Engagement, sich zu engagieren und Gutes zu tun", hieß es in der Ankündigung.

In der auf der Website von Archewell Philanthropies veröffentlichten Erklärung wurde auch auf die Kinder des Paares, Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4), und deren Rolle in der langfristigen philanthropischen Identität hingewiesen, die Harry und Meghan als Familie aufbauen.

Mehr Raum für globales Wachstum

Wie "People" berichtete, wird Archewell Philanthropies weiterhin als gemeinnützige Organisation agieren, nun aber ein Modell der finanziellen Trägerschaft nutzen. Dieses gängige Modell biete wohltätigen Projekten mehr Raum für globales Wachstum. Prinz Harry und Herzogin Meghan hatten ihre Archewell Foundation 2020 nach ihrer Abkehr vom britischen Königshaus gegründet.