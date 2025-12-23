Die Umstrukturierung der Archewell Foundation zu Archewell Philanthropies soll einigen Mitarbeitern den Job gekostet haben. Ein Sprecher von Prinz Harry und Herzogin Meghan nahm dazu jetzt Stellung und bezeichnete den Personalabbau als "unvermeidlich".
Der Mitarbeiterstab von Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) verkleinert sich im Zuge der Umstrukturierung ihrer Wohltätigkeitsorganisation. Ein Sprecher des Paares teilte dem US-Magazin "People" mit, dass "einiger Personalabbau unvermeidlich" ist. Zuvor hatte die britische Zeitung "Daily Mail" berichtet, dass drei Mitarbeiter entlassen worden seien.