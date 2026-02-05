Ihr Sohn Marius steht wegen schlimmer Vorwürfe vor Gericht, und auch Mette-Marit selbst ist durch ihre Kontakte zu Jeffrey Epstein in den vergangenen Tagen in den Fokus geraten. Die Stimmung in Norwegen ist angespannt. Wie geht es jetzt mit dem Königshaus weiter?
In Norwegen steht Kronprinzessin Mette-Marit (52) seit mehreren Tagen im Mittelpunkt intensiver öffentlicher Diskussionen. Zum einen, weil am Dienstag der Prozess gegen ihren Sohn Marius Borg Høiby (29) wegen Gewalt- und Vergewaltigungsvorwürfen in Oslo begonnen hat. Zeitgleich kommen immer mehr Details über ihre Kontakte zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) ans Licht, was das Fass zum Überlaufen bringen könnte. Die Umfragewerte sind in den Keller gesunken und immer mehr Norweger fordern, dass Mette-Marit nicht Königin werden darf. Damit gerät auch das Königshaus und vor allem Ehemann Haakon (52) unter Druck.