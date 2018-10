Zugstrecke Stuttgart-Ulm Betrunkener entblößt sich im Interregio-Express

Von red 04. Oktober 2018 - 13:49 Uhr

Die Polizei ermittelt gegen einen mutmaßlichen Exhibitionisten (Symbolbild). Foto: dpa

Unangenehme Überraschung im Interregio-Express: Ein Betrunkener entblößt sich in einem vollen Zug. Jetzt ermittelt die Polizei gegen den mutmaßlichen Exhibitionisten.

Stuttgart - Weil er in einem Zug sein Glied vor anderen Fahrgästen entblößt haben soll, hat die Polizei einen mutmaßlichen Exhibitionisten vorläufig festgenommen. Wie die Beamten mitteilten, zeigte der Mann in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vier Menschen im Alter von 24 bis 28 Jahren sein Geschlechtsteil in einem Interregio-Express von Stuttgart nach Ulm.

Ein 25-Jähriger aus der Gruppe wählte daraufhin den Polizeinotruf. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den mit etwa 2,1 Promille alkoholisierten Tatverdächtigen aus dem Landkreis Biberach wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung und sucht nach weiteren Geschädigten. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 073 / 114 08 70 entgegen.