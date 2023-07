1 Der Zug befand sich auf dem Weg zum Hauptbahnhof. (Archivbild) Foto: Lichtgut/Leif-Hendrik Piechowski

Ein aggressiver 39-Jähriger soll Reisende und Zugpersonal in einem Interregio Richtung Stuttgart angegangen haben. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.









Ein 39-jähriger Mann hat am späten Samstagnachmittag laut Polizei mehrere Reisende in einem Interregio Express in Richtung Stuttgart beleidigt und bedroht. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 39-jährige Tatverdächtige gegen 17 Uhr auf der Fahrt von Stuttgart-Vaihingen zum Hauptbahnhof die Reisenden offenbar in französischer Sprache verbal angegangen haben, bevor ein anwesender Sicherheitsmitarbeiter einschritt.