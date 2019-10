1 Ein 18-Jähriger ist in der Nacht zum Donnerstag in einem Zug nach Karlsruhe schwer verletzt worden. Foto: dpa/Lukas Schulze

Nach einer Auseinandersetzung ist ein junger Mann im Zug von Stuttgart nach Karlsruhe schwer verletzt worden. Wer auf den 18-Jährigen eingestochen hat, ist noch unklar. Die Polizei hat einen Verdächtigen vorläufig festgenommen.

Vaihingen an der Enz - Ein 18-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung in einem Regionalzug von Stuttgart nach Karlsruhe schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war es in der Nacht auf Donnerstag gegen 0.40 Uhr zu einem Streit in dem Zug gekommen. An der anschließenden Rangelei waren mehrere Personen beteiligt. Dabei stach der bislang unbekannte Täter dem 18-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand in den Bauch.

Die Zugbegleiterin alarmierte über den Notruf die Polizei. Der Zug wurde am Bahnhof Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) gestoppt. Die Polizei befragte vor Ort mehrere Zeugen, wer für die Tat verantwortlich ist, ist bislang aber unklar. Ein 23-Jähriger, der als Verdächtiger infrage kommt, wurde vorläufig festgenommen.

18-Jähriger wird notoperiert

Das Opfer wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wo es noch in der Nacht notoperiert wurde. Der Mann ist inzwischen außer Lebensgefahr. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 07 11/87035 zu melden.