Im Prozess gegen den Herausgeber der "Daily Mail" trat Prinz Harry selbst heute in den Zeugenstand. Er schilderte, wie sein Privatleben unter dem Einfluss des Blattes litt.
Prinz Harry (41) klagt vor dem Londoner High Court mit einer Gruppe weiterer Prominenter - unter anderem Sir Elton John (78) und Schauspielerin Elizabeth Hurley (60) - gegen die Verlagsgruppe Associated Newspapers Ltd., zu der unter anderem die "Daily Mail" und "Mail on Sunday" gehören. Der Vorwurf lautet systematische Verletzung der Privatsphäre über einen Zeitraum von rund zwei Jahrzehnten. Am Mittwoch nun stellte sich der jüngere Sohn von König Charles III. (77) selbst den Fragen des Anwalts der Gegenseite - und bot dabei vielfältige Einblicke in die von ihm so empfundene Verletzung seiner Privatsphäre.