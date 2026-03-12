Im ZDF: Medical-Serie Einfach Elli startet

Klara Deutschmann spielt in der neuen ZDF-Serie "Einfach Elli" eine Notfallsanitäterin mit ADHS - und zeigt, wie aus einer vermeintlichen Schwäche die größte Stärke werden kann.
Zwischen Bergidylle und Rettungseinsatz: Mit "Einfach Elli" startet das ZDF am 12. März um 20:15 Uhr eine neue Medical-Serie. Klara Deutschmann (36) spielt darin Elli Kempfer, eine Notfallsanitäterin, die in ihren Heimatort Steinau im Karwendelgebirge zurückkehrt und dort in der Rettungsstelle Karwendel Nord ihren Dienst antritt. Elli lebt mit ADHS. Ihre neurologische Besonderheit wird nicht als Einschränkung erzählt, sondern als berufliche Stärke.