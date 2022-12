17 Wataru Endo (links) und Hiroki Ito (rechts) treffen mit Japan im WM-Achtelfinale auf ihren Vereinskollegen, den kroatischen Profi Borna Sosa. Foto: Imago//Frank Hörmann

Viele Bundesliga-Kicker mussten die WM-Heimreise bereits antreten, doch einige sind noch im Turnier. Gleich 13 Fußballer aus dem deutschen Oberhaus stehen sich im Achtelfinale zwischen Japan und Kroatien gegenüber – drei kommen vom VfB.















Link kopiert

Die japanische Nationalmannschaft steht – für viele vielleicht überraschend – im Achtelfinale der Fußball-WM in Katar, und das als Sieger der Gruppe E, vor Spanien, Deutschland und Costa Rica. Im Achtelfinale trifft das Team von Trainer Hajime Moriyasu mit den beiden VfB-Profis Wataru Endo und Hiroki Ito an diesem Montag auf Vize-Weltmeister Kroatien. Die Mannschaft um VfB-Spieler Borna Sosa qualifizierte sich als Zweiter der Gruppe F hinter Marokko und vor Belgien und Kanada für die Runde der letzten 16.

Das Spiel im Al-Janoub Stadium in Al-Wakrah wird nicht nur darüber entscheiden, ob in Japan nach 20 Jahren wieder ein asiatisches Team ins Viertelfinale einer Weltmeisterschaft einzieht, es ist auch eine Partie, in der gleich 13 Bundesligaprofis mit ihren Nationen aufeinander treffen.

Welche das sind, zeigen wir in unserer Bildergalerie.