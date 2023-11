Im Wizemann in Stuttgart: Oliver Koletzkis Reise zur Vernunft

Verschwitzte Fans, die sich zu elektronischen Klängen im Stroboskoplicht rekeln, durchzechte Partynächte, Auflegen bis in die späten Morgenstunden – so sahen meist die Auftritte des weltbekannten Techno- DJs Oliver Koletzki aus: „Die letzten Jahre meines Tourlebens haben sehr viel mit Unvernunft zu tun gehabt“, sagt der DJ.

Mittlerweile ist er 49 Jahre alt und geht alles etwas sachter an: „Ich bin ganz froh, dass meine Konzerte früher anfangen und nicht mehr solange gehen“, sagt der Weltstar, dessen Konzert in Stuttgart daher schon um 20 Uhr beginnt. Alles ganz im Sinne seines neuen Albums „Trip to Sanity“, zu Deutsch: „Reise zur Vernunft“. Dieser Reifeprozess spiegelt sich sowohl musikalisch, als auch in seinem Lebenskonzept wider. „Das Thema Vernunft hat viele Ebenen“, sagt er.

Der musikalische Wandel

Die Art und Weise, wie er Stücke komponiert, wandelte sich in den vergangen Jahrzehnten. Die thematische Beeinflussung seiner Reisen wird hör- und spürbar. Seine Musik ist nicht mehr so stark geprägt von langen Nächten, die beispielsweise in Songs wie „Power of Rausch“ zum Ausdruck kommen. Stilistisch greift er häufiger auf Erfahrungen und Impressionen diverser angetretener Reisen zurück: „Ich liebe es zu reisen.“ Diese Begeisterung zeichnet sich in Alben wie „The Arc of Tension“ ab.

Sein zehntes Album namens „Trip to sanity“, das auch seiner Deutschlandtour ihren Namen gegeben hat, unterscheidet sich von seinen vorherigen Werken: „Es ist diesmal verrückt geworden, weil es so divers ist.“ Neben den üblichen elektronischen Sounds finden sich Vocals mit Reggae Beats und sogar ein Hip-Hop-Song darauf.

Der Beginn einer erfolgreichen Karriere

Der Wandel hin zum „neuen Oliver Koletzki“, wie er sich betitelt, änderte nichts an seinem Status. Noch immer zählt er zu den absoluten Superstars der Szene. Seine Auftritte und Songs werden auf YouTube millionenfach geklickt. Sogar die Technolegende Sven Väth ist überzeugt von dem gebürtigen Braunschweiger. Väth nahm den damals 31-Jährigen unter Vertrag, wodurch er weltweit in diversen Setlisten unterschiedlichster DJs landete.

Dass er Musiker werden wollte, war ihm früh klar. Dass er das schafft, nicht: „Ich mache Musik, seit ich 13 bin. Aber ich wusste nie, wohin es mich verschlägt.“ Nach seiner Ausbildung bei einer Bank zog der Weltstar in spe in die Technohauptstadt Berlin, um dort sein Abitur nachzuholen. Mit dem Abschluss in der Tasche begann er 2004 ein Musikstudium, welches er abbrach: „Das hat mir einfach überhaupt keinen Spaß gemacht. Es war viel zu theoretisch“, so der 49-jährige. In seiner kurzen Studienzeit sei er nach einem Clubbesuch betrunken nach Hause gekommen und habe den Song „Der Mückenschwarm“ produziert: „Wir waren oft feiern bis sechs Uhr und sind dann nach Hause gegangen. Wenn ich nicht schlafen konnte, habe ich noch Musik gemacht“, sagt er über die Entstehung des Songs.

Das war der Beginn seiner späten, aber erfolgreichen Karriere. Durch „Der Mückenschwarm“ wurde nicht nur Väth, sondern auch das Musikmagazin Groove auf ihn aufmerksam. Dieses kürte ihn im selben Jahr zum besten Newcomer. Nach diesem fulminanten Start seiner Karriere gründete er sein eigenes Plattenlabel „Stil vor Talent“. 19 Jahre und zehn Alben später genießt er in der internationalen Techno-Szene noch immer großes Ansehen: „Zehn Alben zu produzieren war ein Meilenstein“, so der Berliner.

Auch wenn stundenlanges Feiern, Yoga wich, können seine hunderttausenden Fans beruhigt sein: „Ich weiß nicht, ob es 20 Alben werden, aber 15 könnte ich mir gut vorstellen“, sagt er.

Eines ändert sich allerdings nicht: „Ich liebe es immer noch, auf der Bühne zu stehen und das Lächeln der Leute zu sehen“, so Koletzki. Auch der Auftritt in Stuttgart scheint eine Konstante in seinem Leben zu sein: „Ich komme mein Leben lang schon nach Stuttgart. Das war einer der ersten Städte, wo ich begonnen habe, aufzutreten“, sagt der DJ Oliver Koletzki.

Termin: Oliver Koletzki tritt am Mittwoch, 29. November 2023, 20 Uhr, im Zuge seiner Tour im „Im Wizemann“, Quellenstraße 7, auf. Karten hierfür können online auf der Homepage von „Im Wizemann“ gekauft werden.