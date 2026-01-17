Im Winter lieber ruhen: James Van Der Beek will Neujahrsvorsätze erst im März fassen

Im Januar mit Training im Fitnessstudio anfangen? Das ist nichts für James Van Der Beek. Der Schauspieler übt öffentlich Kritik am Jahreskalender und hält ihn sogar für einen Kampf gegen die Natur. Logischer sei es, sich im Winter wie die Tiere auszuruhen und erst im März wieder durchzustarten.
Der an Krebs erkrankte James Van Der Beek (48) lässt seine Neujahrsvorsätze vorerst ruhen und will sich während der Wintermonate lieber ausruhen. Stattdessen möchte er seine Ziele angehen, wenn es wieder wärmer wird.