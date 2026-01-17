Im Winter lieber ruhen: James Van Der Beek will Neujahrsvorsätze erst im März fassen

Im Januar mit Training im Fitnessstudio anfangen? Das ist nichts für James Van Der Beek. Der Schauspieler übt öffentlich Kritik am Jahreskalender und hält ihn sogar für einen Kampf gegen die Natur. Logischer sei es, sich im Winter wie die Tiere auszuruhen und erst im März wieder durchzustarten.

Der an Krebs erkrankte James Van Der Beek (48) lässt seine Neujahrsvorsätze vorerst ruhen und will sich während der Wintermonate lieber ausruhen. Stattdessen möchte er seine Ziele angehen, wenn es wieder wärmer wird.

"Ergibt einfach absolut keinen Sinn" Der aus der Serie "Dawson's Creek" bekannte Schauspieler fragte seine Instagram-Follower: "Warum feiern wir mitten im Winter ein neues Jahr? Warum feiern wir Neuanfänge zu einer Zeit, in der die Natur ruht? Die Tiere halten Winterschlaf, die Vögel ziehen in den Süden." Es sei eigentlich die richtige Zeit, Eintopf zu essen, zu kuscheln und zu schlafen - und nicht, um Fitnesstraining zu machen.

So funktioniere die Natur und er verstehe nicht, wieso die Menschen dagegen ankämpften. "Ich meine, bei allem Respekt vor Papst Gregor VIII., der uns dieses gregorianische Kalendersystem aufgebürdet hat, aber es ergibt einfach absolut keinen Sinn." Logischer wäre es seiner Meinung nach, wenn März der erste Monat des Jahres wäre.

Kolleginnen stimmen ihm zu

Er wolle sich jedenfalls diesen Winter "ausruhen" und "erholen". Im Frühling, "wenn die Blumen blühen, es wärmer wird und die Vögel zurückkehren", sei dann die Zeit, um neue Vorsätze anzugehen. "Wer ist dabei?", fragte Van Der Beek - und erntete prompt prominente Zustimmung. Schauspielerin Alyssa Milano (53) etwa kommentierte: "Da bin ich ganz deiner Meinung. Ich liebe das." Odette Annable (40) betonte: "Ja! Genau, ich komme gleich mit einer Suppe vorbei!"

Die US-amerikanische Jugendserie "Dawson's Creek" wurde von 1998 bis 2003 ausgestrahlt. Sie zeigt das Erwachsenwerden und die romantischen Verstrickungen von vier Freunden. James Van Der Beek verkörperte die Hauptfigur Dawson Leery. Der Schauspieler machte im November 2024 die Diagnose Darmkrebs im dritten Stadium öffentlich. "Es gibt Grund zum Optimismus, und ich fühle mich gut", versicherte er damals dem Magazin "People". Ein "Dawson's Creek"-Wiedersehen in New York City im September 2025 musste der sechsfache Vater allerdings kurzfristig absagen. Im Dezember versteigerte er etliche Erinnerungsstücke an die Serie, um damit seine Behandlung zu finanzieren.