Im Windsor Great Park: Britische Mini-Royals durften Set der Harry Potter-Serie besuchen

Prinz William und Prinzessin Kate sollen für ihre drei Kinder eine besondere Überraschung organisiert haben: einen Besuch am Set der "Harry Potter"-Serie, die derzeit in Großbritannien produziert wird.

Seit Freitag wird für die "Harry Potter"-Serie im Windsor Great Park gedreht, nicht weit entfernt von der Forest Lodge, die die Kronprinzenfamilie künftig bewohnen wird. Und wie die "Daily Mail" erfahren haben will, sorgten Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) dafür, dass ihre drei Kinder das Set besuchen durften.

Louis durfte mit dem Hogwarts-Express fahren Demnach schaute Kate mit Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) gleich am Freitagabend bei den Dreharbeiten vorbei, während William das Wochenende bei König Charles III. (76) in Schottland verbrachte. Unter anderem soll im Windsor Park der Bahnhof Hogsmeade samt Gleis für den Hogwarts-Express errichtet worden sein. "Es war so besonders", zitiert die Zeitung eine Quelle. "Kate und die Kinder trafen die jungen Schauspieler und den Regisseur am Set. Es gab dort nur eine Nacht Drehzeit, also war es wirklich ein magisches Ticket."

Besonders für Nesthäckchen Louis soll der Besuch etwas ganz Besonderes gewesen sein. Denn er durfte laut des Berichts sogar mit dem Hogwarts-Express. "Er schien es absolut zu lieben. Für die meisten Kinder ist es ein Traum, einmal mit dem Hogwarts-Express zu fahren."

Charles liest seinen Enkeln "Harry Potter" vor

Die königliche Familie gilt schon lange als Fans der "Harry Potter"-Reihe, die von Autorin J.K. Rowling (60) geschrieben und erfolgreich in Kinofilme umgesetzt wurde. Im Jahr 2013, als Kate mit Prinz George schwanger war, besuchte sie etwa zusammen mit William die Warner Bros Studio Tour London. Dort lieferte sich das royale Paar ein Zauberstabduell und erkundete gemeinsam mit Prinz Harry (41) die Winkelgasse. Und Königin Camilla (78) enthüllte 2017, dass Charles gerne seinen Enkeln aus den Büchern vorliest. "Manchmal, wenn wir mit meinem Mann in Schottland sind, liest er ihnen Harry Potter vor. Und er macht alle Stimmen, weil er ein brillanter Imitator ist. Ich bin nicht sehr gut. Ich versuche, die Stimmen zu machen, aber Schauspielerei ist nicht meine Stärke. Aber er setzt sich hin und alle sitzen bei ihm."

Pro Buch eine Staffel

Die "Harry Potter"-Fernsehserie wird seit Juli für HBO produziert. Jede Staffel soll auf einem der sieben Bücher basieren, von "Harry Potter und der Stein der Weisen" bis "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes". Die Premiere wird für Anfang 2027 erwartet. Neben den drei Kinderdarstellern Dominic McLaughlin, Alastair Stout und Arabella Stant in den Hauptrollen von Harry, Ron und Hermine wurde bekannt gegeben, dass auch John Lithgow (Albus Dumblore), Janet McTeer (Minerva McGonagall), Paapa Essiedu (Severus Snape), Nick Frost (Rubeus Hagrid) und Lox Pratt (Draco Malfoy) mitspielen werden.