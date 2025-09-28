Im Windsor Great Park: Britische Mini-Royals durften Set der Harry Potter-Serie besuchen

Prinz William und Prinzessin Kate sollen für ihre drei Kinder eine besondere Überraschung organisiert haben: einen Besuch am Set der "Harry Potter"-Serie, die derzeit in Großbritannien produziert wird.
Seit Freitag wird für die "Harry Potter"-Serie im Windsor Great Park gedreht, nicht weit entfernt von der Forest Lodge, die die Kronprinzenfamilie künftig bewohnen wird. Und wie die "Daily Mail" erfahren haben will, sorgten Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) dafür, dass ihre drei Kinder das Set besuchen durften.