Halle Berry hat bei einer Filmvorführung in Los Angeles ihren spektakulären Verlobungsring von Musiker Van Hunt präsentiert. Der ungewöhnliche Vintage-Ring soll bis zu 200.000 Dollar wert sein. Die Oscarpreisträgerin tritt bald zum vierten Mal vor den Traualtar.
Oscarpreisträgerin Halle Berry (59) zieht bei einer Vorführung ihres neuen Films "Crime 101" in Los Angeles alle Blicke auf sich - allerdings weniger wegen des Streifens als vielmehr wegen des auffälligen Schmuckstücks an ihrer Hand. Bei dem von Amazon MGM veranstalteten Screening im The Grove am Montagabend präsentierte die Schauspielerin stolz ihren ungewöhnlichen Verlobungsring von Musiker Van Hunt (55).