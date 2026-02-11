Halle Berry hat bei einer Filmvorführung in Los Angeles ihren spektakulären Verlobungsring von Musiker Van Hunt präsentiert. Der ungewöhnliche Vintage-Ring soll bis zu 200.000 Dollar wert sein. Die Oscarpreisträgerin tritt bald zum vierten Mal vor den Traualtar.

Oscarpreisträgerin Halle Berry (59) zieht bei einer Vorführung ihres neuen Films "Crime 101" in Los Angeles alle Blicke auf sich - allerdings weniger wegen des Streifens als vielmehr wegen des auffälligen Schmuckstücks an ihrer Hand. Bei dem von Amazon MGM veranstalteten Screening im The Grove am Montagabend präsentierte die Schauspielerin stolz ihren ungewöhnlichen Verlobungsring von Musiker Van Hunt (55).

Der Ring ist alles andere als gewöhnlich: ein Vintage-Stück, das mit klassischen Solitär-Ringen rein gar nichts gemein hat. Schmuckexperte Nilesh Rakholia, Gründer des Juwelierhauses Abelini, ordnete das Stück gegenüber "Daily Mail" ein: Der Ring zeichne sich demnach durch starke Geometrie und ein skulpturales Design aus. Zu erkennen sei ein massiver quadratischer oder rechteckiger Diamant umgeben von mehreren kleineren Diamanten - alles in Gelbgold gefasst.

Geschätzter Wert: bis zu 200.000 Dollar

Der Preis ist dem Experten zufolge ebenso beeindruckend wie das Design. Rakholia schätzt den Ring auf 120.000 bis 200.000 Dollar (umgerechnet etwa 101.000 bis 170.000 Euro). Diese Bewertung basiere auf einem Zentraldiamanten von etwa zwei bis drei Karat, zusätzlichen Akzentdiamanten und der aufwendigen handwerklichen Anfertigung. Der Wert stecke dabei nicht allein in den Steinen, betonte Rakholia, sondern vor allem in der Handwerkskunst: Maßgefertigte Cluster-Ringe, bei denen ein großer Stein im Mittelpunkt steht, in dieser Qualität erforderten äußerste Präzision beim Setzen der einzelnen Steine.

Schmuckexpertin Anya Walsh von 77 Diamonds hob laut dem britischen Boulevardblatt zudem hervor, wie persönlich der Ring wirke: "Das ist Halle Berrys vierte Verlobung, und das Design spiegelt jemanden wider, der ihren Stil sehr gut kennt." Berry liege damit im Trend hin zu Statement-Ringen im Vintage-Stil.

Halle Berry: "Natürlich habe ich Ja gesagt!"

Der große Ring-Auftritt kam nur wenige Tage, nachdem Berry in der "Tonight Show" bei Jimmy Fallon endlich Klartext gesprochen hatte. Zuvor hatte es Spekulationen gegeben, sie habe den Antrag abgelehnt. "Da gibt es eine gewisse Verwirrung, dass er mich gefragt hat und ich Nein gesagt habe", räumte Berry ein. "Nein, das ist nicht der Fall. Wir haben nur noch kein Datum." Nach einer kurzen Pause fügte sie lächelnd hinzu: "Natürlich habe ich gesagt, dass ich ihn heirate! Er hat mir einen kleinen Ring an den Finger gesteckt." Angesichts der Dimensionen des Rings eine deutliche Untertreibung.

Gegenüber "The Cut" hatte Berry zuvor verraten, dass Hunt ihr bereits im vergangenen Juni den Antrag gemacht habe. Zunächst habe sie nicht sofort Ja gesagt, dann aber aus "gesundheitlichen Gründen" eingewilligt - wegen der rechtlichen Vorteile, die Ehepartner etwa bei medizinischen Entscheidungen genießen.

Liebe in Zeiten der Pandemie

Die Liebesgeschichte der beiden begann mitten in der Corona-Pandemie. Im April 2020 brachte Hunts Bruder die beiden zusammen. Monatelang kommunizierten sie nur per SMS und Telefon, erst vier Monate später trafen sie sich erstmals persönlich. Für Berry, die nach drei gescheiterten Ehen jahrelang öffentliche Kritik ertragen musste, war die Beziehung eine bewusste Kehrtwende. "Nach meiner dritten Scheidung fingen die Leute an zu sagen: 'Was stimmt nicht mit ihr? Sie kann keinen Mann halten'", erinnerte sie sich im Gespräch mit dem Onlinemagazin. "Ich habe fast ein Jahrzehnt lang keine Interviews mehr gegeben, weil ich die immer gleiche Geschichte nicht mehr hören konnte."

Für Berry wird es der vierte Gang zum Traualtar. Ihre erste Ehe mit dem früheren Baseballstar David Justice endete 1997, die zweite mit Sänger Eric Benét 2005. Von Schauspieler Olivier Martinez, mit dem sie den gemeinsamen Sohn Maceo (12) hat, trennte sie sich ebenfalls nach zwei Ehejahren. Tochter Nahla (fast 18) stammt aus der Beziehung mit Model Gabriel Aubry. Durch intensive Selbstreflexion habe sie erkannt, dass sie stets "Spiegelbilder" ihrer eigenen unverarbeiteten Kindheitstraumata angezogen habe, sagte Berry.

Volles Programm für den Hollywoodstar

Aktuell macht die Schauspielerin Werbung für den Actionthriller "Crime 101" von Regisseur Bart Layton, der am 13. Februar in den US-Kinos startet. Neben Berry spielen unter anderem Chris Hemsworth, Mark Ruffalo und Barry Keoghan mit. In der Pipeline hat die vielbeschäftigte 59-Jährige zudem den politischen Thriller "The President Is Missing" für Apple TV+ sowie die Actionkomödie "Bad Cop, Bad Cop".