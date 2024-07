Dua Lipa peilt ihren nächsten Meilenstein an. Nach ihrem Auftritt als Headliner beim Glastonbury-Festival kündigte die Sängerin ein großes Konzert vor 90.000 Fans an - und zwar im Wembley-Stadion.

Nach ihrem Auftritt beim Glastonbury-Festival am Freitagabend hat Dua Lipa (28) ihren nächsten Meilenstein vor Augen: Die britisch-albanische Sängerin wird im nächsten Jahr ein Konzert im Wembley-Stadion spielen. Das verkündete sie unter anderem auf ihrer Instagramseite.

"High von der Magie"

Dem Post zufolge wird das Konzert am 20. Juni 2025 stattfinden. Das Wembley-Stadion in England bietet Platz für 90.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Laut der britischen Zeitung "Daily Mail" ist das die bisher größte Show der 28-Jährigen. "Ich bin immer noch high von der Magie der Pyramid Stage in Glastonbury, die ich dieses Wochenende als Headliner betreten habe", zitiert die "Daily Mail" aus einem Statement von Dua Lipa.

Der reguläre Ticketverkauf für das Wembley-Event startet bereits am 12. Juli. Das Konzert ist Teil von Lipas "Radical Optimism"-Tour.

Zuvor hatte bereits "The Sun" darüber berichtet, dass die Sängerin ihr größtes Konzert im Wembley-Stadion ankündigen wird. Eine Quelle sagte dem Blatt: "Es sieht so aus, als ob sie im Juni in Wembley und eine große Tournee durch Amerika spielen wird."

Headliner beim Glastonbury-Festival

Am vergangenen Freitag (28. Juni) performte die britische Sängerin auf der Bühne des Glastonbury-Festivals knapp zwei Stunden lang Songs wie "Houdini", "Levitating" oder "Cold Heart" sowie ihren neuen Song "Physical". Es war für sie das erste Glastonbury als Headlinerin. Zu Beginn ihres Konzerts sagte sie, dass sie ihr Leben lang davon geträumt habe. "Ich kann nicht glauben, dass ich hier oben bin, genau hier, mit euch", so die Sängerin.