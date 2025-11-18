Im Weißen Haus: Cristiano Ronaldo trifft sich mit Donald Trump

Fußball-Star Cristiano Ronaldo soll überraschend ins Weiße Haus kommen. Kreisen zufolge ist ein Essen mit US-Präsident Donald Trump im Rahmen des Saudi-Besuchs geplant.
Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo soll Kreisen zufolge an einem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman teilnehmen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus dem mitreisenden Team des saudischen Herrschers. Demnach soll der Sportler mit dem saudischen Regierungschef und de-facto-Herrscher an einem Essen mit Trump teilnehmen. Zuvor hatte die „New York Times“-Sportbeilage „The Athletic“ darüber berichtet.