Im Wasserstoffauto: Fürst Albert II. zeigt sich gut gelaunt im Rennanzug

Foto: VALERY HACHE / AFP via Getty Images

Fürst Albert II. zeigte sich am Montag in Monaco im weißen Rennoverall. Eine Testfahrt mit einem Wasserstoff-Rennwagen stand für ihn auf dem Programm.

Fürst Albert II. von Monaco (66) hat sich am Montag (2. Dezember) eine besondere Testfahrt nicht entgehen lassen. Der Ehemann von Fürstin Charlène (46) hat sich in Monaco hinter das Steuer eines Wasserstoffautos begeben. Der Prototyp der Rennserie Extreme H mit dem Namen "Pioneer 25" soll laut "Daily Mail" die Leistungsfähigkeit von Wasserstoff-Brennstoffzellen demonstrieren.

Albert II. zeigte bei der Präsentation seine Unterstützung für saubere Technologien und den wasserstoffbetriebenen Rennwagen und warf sich dafür sogar extra in sportliche Schale. Der 66-Jährige erschien im weißen Rennoverall und bekam für die Fahrt auch einen weißen Helm. Die britische Rallyefahrerin Catie Munnings (27) gab Fürst Albert eine Einweisung, bevor er in dem einsitzigen Rennwagen vom Fürstenpalast aus durch die Straßen des Fürstentums fuhr.

Lesen Sie auch

Albert II. zeigt sich von Rennwagen beeindruckt

"Wasserstoff stellt einen wichtigen Weg in eine nachhaltige Zukunft dar und bietet Lösungen zur Reduzierung von Emissionen in verschiedenen Sektoren", erklärte der 66-Jährige bei dem Termin laut "Extreme-e.com". "Es war mir ein Vergnügen, als einer der Ersten diesen bemerkenswerten Rennwagen hier in Monaco auszuprobieren, einem Land, das stolz darauf ist, die ikonischen Rennen der Formel 1 und der Formel E zu beherbergen." Extreme H soll 2025 als weltweit erste wasserstoffbetriebene Motorsportmeisterschaft starten. Der Vorgänger ist die Elektro-Rennserie Extreme E.

Am Montag gab es auch eine familiäre Neuigkeit aus dem Fürstentum: Albert und seine Frau veröffentlichten ihre diesjährige Weihnachtskarte. Auf dem Familienfoto sind sie mit ihren Zwillingen Gabriella und Jacques (9) zu sehen. Die beiden feiern am 10. Dezember ihren zehnten Geburtstag. Die Familie hat für den festlichen Anlass braun-beige Outfits gewählt, im Hintergrund ist ein Weihnachtsbaum und ein Kamin zu sehen.

Charlène, eine ehemalige südafrikanische Schwimmerin, und Fürst Albert II. sind seit 13 Jahren verheiratet. Sie lernten sich im Jahr 2000 kennen und zeigten sich 2006 erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit. Am 1. Juli 2011 gaben sie sich das Jawort, einen Tag später folgte die kirchliche Hochzeit. Im Dezember 2014 kamen die Zwillinge Gabriella und Jacques zur Welt.