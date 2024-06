Fans empfangen Schweizer Fußballer in Stuttgart

Im Waldhotel in Degerloch

7 Der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin hat mit seiner Mannschaft das EM-Quartier in Degerloch bezogen Foto: Steffen /h

Unter dem Applaus von rund 50 Fans hat die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft am Montagnachmittag ihr EM-Quartier im Waldhotel in Stuttgart bezogen.











Bei strahlendem Sonnenschein rollten Kapitän Granit Xhaka vom Deutschen Meister Bayer Leverkusen, Torhüter Yann Sommer (Inter Mailand) und Kollegen am Montagnachmittag durch ein Spalier der klatschenden Hotelmitarbeitern ihre Koffer ins Stuttgarter Waldhotel. Hier schlagen die Eidgenossen während der Fußball-Europameisterschaft ihr Hauptquartier auf. Vom Treffpunkt am Züricher Flughafen erreichten die beiden Mannschaftsbusse des Schweizer Fußball-Verbandes (SFV) um 14.30 Uhr die schwäbische Landeshauptstadt. Allen voran Routinier Xherdan Shaqiri, der einst für Bayern München, Inter Mailand und den FC Liverpool auf Torejagd ging und mittlerweile bei Chicago Fire in den USA spielt, erfüllte geduldig jeden Autogrammwunsch der wartenden Fans.