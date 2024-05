1 Das MTB-Radfahren im Wald boomt – die meisten verhalten sich angemessen. Foto: dpa/Felix Kästle

Die Trailsurfer veranstalten erstmals ein Enduro-Rennen in Prevorst (Kreis Ludwigsburg). Die Marketingoffensive locke schwarze Schafe an, kritisieren Naturschützer.











Der Vogelkundler Willi Leible sagt, er habe eigentlich schon aufgegeben. Zu stark sei die Lobby der Mountainbiker, die den Wald im oberen Bottwartal bei Oberstenfeld und Beilstein mit Trails durchsetzten. Leible, Ehrenvorsitzender des Naturschutzbundes in Oberstenfeld, war vor etwa fünf Jahren an einem Kompromiss für ein erstes Netz an legal nutzbaren Radwegen beteiligt. Aber immer mehr MTB-Fahrer aus Nah und Fern nutzen laut Leible seitdem die legal ausgewiesenen Trails, „manche im Rudel und unter lautem Rufen“. Und als ob das nicht genug wäre, finde nun auch noch erstmals am 13. Juli ein Enduro-Rennen statt.